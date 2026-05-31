GROSSETO – Un altro allenamento speciale per i giovani atleti del Grosseto Rugby Club, che hanno lanciato, corso e placcato con i consigli di Lorenzo Pesucci, rugbista professionista in forze alla Lazio Rugby.

Con il supporto dei coach Agostino Bencivenga, Vittorio Esposito, Matteo Orefice e Chiara Castellana, i bambini e i ragazzi ambosessi delle categorie Under 10, Under 12, Under 14 e Under 16 hanno appreso e imparato con gioia e attenzione, tanto da non voler più lasciare il campo.

“Erano entusiasti – hanno detto i coach maremmani – perchè vedevano Pesucci come un faro che illumina il loro futuro da sportivi. Lorenzo, che ha già finito gli impegni di campionato con il suo team, era venuto autonomamente in Maremma a salutarci ma tra una chiacchiera e l’altra è nata la proposta di fargli allenare i nostri ragazzi: ha accettato subito. Starà un paio di giorni a settimana a Grosseto per più weekend; contemporaneamente si sta preparando per fare i campus estivi con Martin Castrogiovanni che lo ha chiamato per la sua equipe, viene allenato anche da lui per il livello piloni. Sarà con noi anche la settimana prossima e ci aiuterà anche per il nostro evento Rugby sotto le stelle, in programma il 13 e 14 giugno”.

Questi con Pesucci saranno gli ultimi allenamenti della stagione per i baby grossetani, ma nessuna malinconia: si porteranno nel cuore e nei muscoli una bellissima esperienza, in attesa di qualche partita sulla spiaggia.