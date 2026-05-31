ROCCASTRADA – Dopo un mese di sfide, emozioni, derby, rigori, sorprese e tantissimo spettacolo, si chiude l’edizione 2026 del torneo Under 13 Il Collese Top 16, che ha visto confrontarsi allo stadio Didì Fontani di Roccastrada, sedici fra le migliori realtà giovanili delle province di Grosseto, Siena e Livorno.

Ad aggiudicarsi il premio finale è stata l’Us Grosseto, Pro Soccer Lab La Boracifera e Siena Fc

La finale per il terzo posto ha regalato una bellissima sfida: un Siena fortemente rimaneggiato e con molti ragazzi sotto età ha lottato fino all’ultimo contro una Boracifera cinica e concreta, capace di colpire nei momenti decisivi e conquistare il gradino più basso del podio.

La finalissima è stata degna dell’intero torneo. Pro Soccer avanti 1-0, poi il ritorno del Grosseto, capace di trovare il pareggio quasi allo scadere. Nel recupero arriva anche un penalty per i biancorossi, fallito però sul triplice fischio. Ai rigori, la sfida si trasforma in una vera battaglia di nervi: la lotteria dal dischetto premia i grossetani, che alzano il trofeo più prestigioso.

Premi individuali

Miglior Giocatore: Tiago Milani (Pro Soccer Lab)

Miglior Portiere: Thomas Rivituso (Siena FC)

Un ringraziamento speciale va a tutte le società partecipanti, ai tecnici, ai dirigenti, agli arbitri, alle famiglie e soprattutto ai ragazzi, veri protagonisti di questa splendida avventura sportiva.

Un mese di calcio, amicizia, rispetto e passione che ha reso ancora una volta il Collese Top 16 un appuntamento speciale per tutto il movimento giovanile.

La Virtus Maremma ringrazia la Polisportiva Roccastrada per la collaborazione e tutte le società partecipanti con un arrivederci alla prossima edizione della manifestazione.