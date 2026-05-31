ROSELLE – Degrado urbano, manutenzione assente da anni e un digital divide che divide letteralmente in due la stessa strada. Sono queste le denunce che arrivano dai residenti della frazione nel comune di Grosseto, stanchi di segnalare problemi che sembrano cadere nel vuoto.

«Un tempo gli addetti passavano regolarmente: pulivano l’erba, curavano i marciapiedi, potavano gli alberi. Da mesi non si vede più nessuno», racconta una residente di via del Tino come se stesse parlando di lontani ricordi. La situazione più critica riguarda un’area a ridosso delle abitazioni, diventata nel tempo una vera e propria foresta urbana: rami che premono sulle case, vegetazione incontrollata e, secondo molti residenti, nessun intervento strutturale da parte del Comune.

Particolarmente emblematico il caso delle agavi presenti lungo la strada. Quando uno degli esemplari ha prodotto il suo lungo stelo florale la struttura è cresciuta per diversi metri fino a cadere sulla carreggiata. La residente ricorda che gli addetti sono intervenuti per tagliare e rimuovere il ramo caduto. «Lasciando la base dell’agave sul posto, senza alcuna manutenzione alla pianta stessa. Un copione che sembra ripetersi ogni volta», ricorda la cittadina.

Perché lì negli anni altre piante di agave crescono, si sviluppano e sembra che ci sia un nuovo stelo pronto a cadere già tra qualche mese. «Si recide ciò che cade, ma non si affronta mai il problema alla radice, finché forse uno non cadrà in testa a qualcuno», dice la residente rammaricata.

I pini del parco e le staccionate rotte

Non va meglio nel parco sempre lungo la via del Tino, dove i residenti guardano con preoccupazione alcuni pini che mostrano segnali di instabilità. «Ci sentiamo abbandonati — dicono i cittadini — nessuno viene a valutare lo stato degli alberi, uno è talmente piegato che sembra prossimo a cadere, noi viviamo nell’incertezza quindi meglio non frequentare un’area verde piuttosto che rischiare».

A completare il quadro ci sono le staccionate: divelte in più punti, alcune pericolanti, altre direttamente rotte e mai rimosse. In certi tratti, la recinzione mancante si affaccia su un dislivello significativo: chi mancasse il marciapiede di poco rischierebbe una caduta che potrebbe rivelarsi particolarmente pericolosa.

Il dibattito sulle aree verdi di quella zona di paese non è nuovo. Una residente racconta di aver avuto anche un confronto diretto con un tecnico del Comune sulla questione. Dopo un iniziale contrasto durante un intervento sulla via (nato sul fatto se l’aerea bisognosa di tagli fosse di pertinenza del comune o meno) il funzionario la avrebbe ricontattata ammettendo che le ragioni della cittadina erano fondate. Avrebbe assicurato inoltre che l’area sarebbe tornata in lavorazione. «Sono passati tre anni, devono essere lavorazioni complesse – rimarca la residente – Una mia amica, a nome dell’intero palazzo, ha scritto e si è rivolta più volte agli uffici competenti, senza ottenere alcuna risposta concreta. Anche io e altri vicini abbiamo segnalato nel tempo queste problematiche, ma nulla si è mosso. E lo dimostra il fatto che dopo tre anni la situazione peggiora».

Fibra ottica: “cittadini di serie A e cittadini di serie B”

Alla manutenzione assente si aggiunge un paradosso tecnologico che fa discutere. In via del Tino, circa trenta famiglie non possono accedere alla fibra ottica mentre dall’altro lato della stessa strada i vicini navigano in connessione veloce. Il problema sarebbe una cabina telefonica obsoleta a cui quell’area è collegata, rimasta fuori dai lavori di posa dei cavi completati circa otto mesi fa su tutta la frazione. Questo ha creato quella che i residenti vedono come una discriminazione, parlano infatti di “cittadini di serie A” ovvero quelli nelle cui abitazioni arriva la connessione con la fibra ottica e “cittadini di serie B” ovvero quelli che ancora la attendono, sulla solita via.

«Chi abita da un lato della strada lavora in smart working e studia con una connessione moderna; dall’altro si è ancora fermi alla vecchia Adsl – dicono i residenti – Qui sulla stessa via, per pochi metri, siamo già stati dimenticati. Chiediamo che chi si occupa dell’installazione della fibra e l’Amministrazione comunale si facciano vivi e chiariscano i tempi per risolvere questa mancanza che suona come una discriminazione» .

Insomma, a Roselle l’insieme di disagi in via del Tino dipinge una frazione, o almeno una parte di essa, che si sente dimenticata: dal verde non curato, agli appelli inascoltati, alla fibra che non arriva, i rosellani attendono risposte concrete da chi amministra il territorio.