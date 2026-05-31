GROSSETO – Prima doppietta stagionale per il Big Mat Bsc Grosseto, che si impone due volte sul Bbc sul diamante ostile dello Jannella. In gara uno i biancorossi di Enrico Vecchi cominciano nel migliore dei modi il derby grossetano prevalendo 7-5 consolidando così il terzo posto nel Girone B del campionato di Serie A gold. . Da segnalare l’ottima prestazione sul monte di lancio di Dacosta Cordovez (una valida, due basi per ball e nove strike out in cinque riprese).

Vantaggio del Bsc nel terzo inning con un singolo di Lopez e vola sul 4-0 nell’attacco successivo con la base ball ottenuta da Caballero Sarmiento e dalla valida di Chirino. Il 5-0 arriva nel quinto inning con Sellaroli, colpito dal lanciatore avversario Sujak con le basi cariche. Il Bbc poi accorcia le distanze, portandosi sul temporaneo 5-2, nel sesto e nel settimo attacco (grazie anche al singolo di Jimenez Cruxent). Nel finale la gara si accende ulteriormente, con il Big Mat Bsc che va sul 7-2 con un doppio di Caballero Sarmiento e un singolo di Chirino nell’ottavo inning, mentre il Bbc sigla tre punti grazie anche alla volata di sacrificio di Barbuena Garcia e un singolo di Jimenez Cruxent. Sul risultato di 7-5 si chiude il match, anche se il Bbc prova a recuperare lo svantaggio nel nono inning riempiendo tutti i cuscini.

Stesso scarto in gara due, col 6-4 a spese del Bbc. Nonostante la buona partenza dei padroni di casa, tanto da condurre 3-0 al quinto inning (complice anche un triplo di Barbuena Garcia), il Big Mat Bsc Grosseto riesce a reagire e a vincere il match, siglando il primo punto con il singolo di Polonius, dopo un errore interno sulla battuta di Marucci che avrebbe chiuso il sesto inning, e poi altri cinque nel settimo attacco. La svolta, infatti, arriva nell’ultima parte della gara con i singoli di Noguera e Marucci e la volata di sacrificio di Polonius che portano il Big Mat Bsc sul 6-3. Il Bbc poi accorcia le distanze nell’ottavo inning, aiutato dall’errore sulla valida di Melone Calderin che permette a Barbuena Garcia di arrivare a casa base. Il match si chiude sul definitivo 6-4 in favore dei ragazzi di Enrico Vecchi (foto di Noemy Lettieri).

GARA UNO

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 001 310 020

Bbc Grosseto: 000 001 130

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 6 (0/3, Severino Mooa 0/1), Sellaroli 9 (2/3), Caballero Sarmiento 8 (2/4), Chirino 7 (2/4), Lopez Sayas 2 (1/5), Alcala Quijije 4 (1/5), Noguera DH (1/3), Di Persia 5 (0/5), Marucci 3 (1/3);

Bbc Grosseto: Mariani 3 (1/4), Querecuto Pérez 6 (0/5), Cosme Oliva 2 (1/3), Barbuena Garcia 7 (1/3), Jimenez Cruxent DH (2/4), Cinelli 9 (0/2), Vaglio 4 (1/4), Chelli 8 (1/3), Funzione 5 (0/2, Luciani 0/0).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Dacosta Cordovez (W, 5.0 IP, 1 H, 2 BB, 9 SO), Torres Lopez (2.0 IP, 3 H, 5 R, 5 ER, 3 BB, 2 SO), Coviello Rodriguez (1.0 IP, 3 H, 2 BB), Sireus (S, 1.0 IP);

Bbc Grosseto: Frias Sanchez (L, 3.2 IP, 4 H, 4 R, 4 ER, 6 BB, 5 SO), Sujak (3.1IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 5 SO), Gomez Bolivar (2.0 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 1 SO).

Arbitro capo: Luis José Salazar

Arbitro 1B: Valfrido Migliorini

Arbitro 3B: Roger Zorzenon

GARA DUE

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 001 500

Bbc Grosseto: 200 010 010

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 6 (2/5), Sellaroli 9 (1/4), Caballero Sarmiento 8 (1/5), Chirino 7 (2/5), Lopez Sayas 2 (0/2), Alcala Quijije 4 (1/4), Noguera DH (2/3), Di Persia 5 (0/3, Severino Mooa 0/1), Marucci 3 (1/4);

Bbc Grosseto: Querecuto Pérez 6 (0/3), Funzione 5 (0/2, Vaglio 0/3), Cosme Oliva 2 (1/3), Barbuena Garcia 7 (2/5), Jimenez Cruxent DH (0/4), Cinelli 9 (0/4), Melone Calderin 8 (0/4), Franceschelli 3 (1/3), Luciani 4 (1/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Fabiani (5.0 IP, 3 H, 3 R, 2 ER, 4 BB, 5 SO), Virgadaula (W, 3.0 IP, 2 H, 1 R, 1 BB, 7 SO), Coviello Rodriguez (S, 1.0 IP, 1 BB, 2 SO);

Bbc Grosseto: Robles Martin (5.2 IP, 7 H, 1 R, 3 BB, 5 SO), Bellucci (L, 3.1 IP, 3 H, 5 R, 3 ER, 4 BB, 3 SO.

Arbitro capo: Roger Zorzenon

Arbitro 1B: Luis José Salazar

Arbitro 3B: Valfrido Migliorini