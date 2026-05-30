GROSSETO – Grande successo ieri sera, 29 maggio, al Teatro Moderno di Grosseto, che ha registrato il tutto esaurito grazie alla presenza dello storico gruppo dei Nomadi.

(Foto: Marco Marroni)

Oltre mille persone hanno partecipato a una serata indimenticabile, cantando insieme i brani più amati della band e vivendo momenti di grande emozione e condivisione.

L’evento, organizzato a sostegno della Fondazione Il Sole Ets, ha rappresentato non solo un importante appuntamento musicale, ma anche un’occasione significativa per sensibilizzare la cittadinanza sulla campagna del 5×1000 a favore della Fondazione, che ogni giorno opera sul territorio con impegno e dedizione.

«L’affetto e la partecipazione dimostrati dal pubblico – commentano dalla Fondazione Il Sole – hanno confermato ancora una volta il forte legame che unisce la comunità alla Fondazione Il Sole. Un sostegno prezioso che incoraggia a proseguire con determinazione nelle attività e nei progetti dedicati alle persone più fragili».

«Un sentito ringraziamento va a tutta la cittadinanza che ha preso parte all’iniziativa con entusiasmo, contribuendo al successo della serata. Grazie anche a Lux Events per il prezioso supporto organizzativo, a Carlo Sestini per la conduzione dell’evento e ai mitici Nomadi, che con la loro musica hanno fatto innamorare ancora una volta la città di Grosseto. Una serata memorabile, all’insegna della musica, della solidarietà e della partecipazione, che resterà nel cuore di tutti i presenti».