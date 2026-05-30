GROSSETO – Grande partecipazione sabato 30 maggio in piazza Dante a Grosseto per il primo raduno di auto e moto d’epoca “Visit Maremma 2026“, organizzato dall’associazione Finanzia & Friends Team.

Numerosi gli equipaggi provenienti dalla provincia che hanno animato il centro storico con veicoli d’epoca di grande interesse, tra cui alcuni mezzi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.

La manifestazione ha unito passione per i motori, promozione del territorio e solidarietà, con un percorso tra cultura, enogastronomia e bellezze della Maremma, da Roselle a Marina di Grosseto. Parte del ricavato dell’evento sarà destinata all’acquisto di un bilirubinometro per il reparto di Pediatria dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle associazioni grossetane di veicoli storici Amas, guidata dal generale Filippo Amore, e Clamos, presieduta da Raffaele Calamassi, il cui contributo è stato determinante per il successo dell’iniziativa. L’evento si è svolto con il supporto del Comune di Grosseto e della Polizia Municipale.