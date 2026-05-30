GROSSETO – Agonismo, personal best e spettacolo al Meeting Grosseto al Carlo Zecchini, con in più una gradita visita. A sorpresa si è presentato uno dei pochissimi azzurri ad aver fatto la storia dello sport italiano a non aver mai calcato la pista del Comunale biancorosso, e quest’oggi questo tabù è stato sfatato: Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100m, due volte campione europeo e campione mondiale dei 60m, si è presentato a sorpresa alla seconda edizione dell’evento grossetano, non in veste di atleta bensì di “tecnico aggiunto” insieme al suo allenatore Paolo Camossi, campione olimpico di salto triplo a Lisbona 2001, impegnato a seguire un atleta del suo gruppo di allenamento.

Jacobs, dopo aver sorpreso con la sua presenza atleti e pubblico ed essersi reso disponibile tutto il pomeriggio per foto e autografi, è stato protagonista di un momento storico, quando ha consegnato uno speciale riconoscimento voluto dall’Atletica Grosseto Banca Tema ad Ambra Sabatini, la campionessa paralimpica di Tokyo. L’uomo e la donna più veloci al mondo di quella edizione dei Giochi insieme nel rettilineo dello Stadio Olimpico maremmano. La velocista toscana era inoltre reduce dal Grand Prix di Nottwil in Svizzera, dove ha fatto registrare il primato stagionale sempre sui 100 T63 con 14.58.

Dal punto di vista prettamente sportivo, nonostante la presenza di una fortissima concorrenza in termini di manifestazioni nazionali e internazionali presenti nel calendario in questo weekend, molti atleti azzurri hanno deciso di prendere parte al massimo appuntamento del circuito Toscana Meeting Tour.

In apertura di riunione un graditissimo ritorno, quella della romana Sonia Malavisi, pluri-campionessa italiana di salto con l’asta e maglia azzurra alle Olimpiadi di Rio 2016: la portacolori dell’Acsi Italia Atletica raggiunge quota 4.40m, per poi provare senza esito i 4.47m; si tratta, provvisoriamente, della miglior prestazione italiana dell’anno a livello outdoor. “Nell’ultimo anno ho rivoluzionato la mia vita, ora ho ripreso ad allenarmi con continuità e sentivo di stare molto bene. Non saltavo così alto da due anni, ho ritrovato la fiducia e dopo il test di oggi l’obiettivo e quello di gareggiare il più possibile e tornare a valicare misure importanti”, commenta la Malavisi subito dopo la gara.

Sempre nel primo pomeriggio, dal Campo Zauli arrivava il 56.22m di Mattia Bartolini: il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema mette ulteriori centimetri al di là del minimo per i Mondiali Under 20 prendendosi il titolo toscano di categoria. Gara Junior vinta dal capolista stagionale Francesco D’Angelo, anche lui al record personale con un eccellente 61.22m, quarta prestazione europea del 2026.

Nel salto in lungo, Ambra Sabatini pareggia il suo miglior risultato di sempre atterrando a 5.16m nella gara vinta dalla molisana Francesca Izzi (6.18m), mentre dal salto in alto arriva un buon 1.75m da Serena Masi, che poi non va lontana dall’1.81m che sarebbe valso il nuovo primato personale. Sempre dai salti, il fiorentino Simone Contaldo supera la barriera dei 16m, 16.08m per la precisione, nel triplo.

Nell’attesa gara dei 400hs, disintegra il primato personale Luca Flore, che in 50.95 precede il favorito della vigilia Dario Bressanello stabilendo la miglior prestazione italiana dell’anno tra gli Under 23.

Poi la marcia, nobilitata dagli azzurri Gianluca Picchiottino e Valentina Adamo: il portacolori delle Fiamme Gialle, fresco di convocazione per gli Europei di Birmingham, chiude i 5.000m in 19:54.90, mentre la giovane livornese, argento agli ultimi EYOF, domina in 25:02.70.

In chiusura di meeting i 200m: tra le donne successo della favoritissima della vigilia, la portacolori dell’Esercito Ilenia Angelini, che corre in 24.05, mentre al maschile l’azzurro Lorenzo Benati, specialista dei 400m, sbaraglia la concorrenza andando al primato personale (21.22). “E’ stata una bellissima gara – commenta il romano – a metà curva ho avvertito un leggero fastidio e credevo di essermi fatto male. In realtà ho superato questo momento e in rettilineo sono riuscito a recuperare lo svantaggio. La gara di oggi mi è servita per capire che ritmo posso valere sui 400m”.

Grande soddisfazione per l’Atletica Grosseto Banca Tema, che in questa seconda edizione ha accolto oltre 200 atleti provenienti da tutta Italia per un appuntamento destinato a diventare un “grande classico” nella prima parte di stagione dell’atletica toscana (foto di OnYourMarks.it).