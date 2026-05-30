GROSSETO – Oggi, sabato 31 maggio, alle ore 12 in punto, Lucia Baldon spegnerà per l’ultima volta il motore della sua spazzatrice. Un gesto semplice, compiuto migliaia di volte in oltre vent’anni di carriera, ma questa volta sarà diverso: segnerà l’inizio di una meritata pensione per la prima donna a Grosseto a salire alla guida di questo mezzo.

Una pioniera, nel vero senso della parola. Quando nei primi anni Duemila Lucia prese posto su quella piccola spazzatrice Sices, pronta a percorrere le vie del centro storico, stava tracciando un solco in un mestiere che all’epoca era considerato esclusivamente maschile.

«Ricordo ancora come fosse ieri l’emozione e l’adrenalina del mio primo giorno di lavoro», racconta Lucia. Da quel debutto tra i vicoli della città vecchia sono passati più di due decenni: i modelli sono cambiati, la tecnologia si è evoluta, e lei ha guidato tre diverse tipologie di spazzatrici per le strade di Grosseto.

Il cerchio si chiude

Il destino, come spesso accade, ha un senso dell’ironia. L’ultimo turno di Lucia si svolgerà proprio lì dove tutto ebbe inizio: nel cuore del centro storico. Una chiusura di cerchio perfetta per una carriera che ha contribuito a cambiare la percezione di un lavoro e ad aprire la strada ad altre donne.

Prima di appendere le chiavi al chiodo, Lucia ha voluto salutare pubblicamente chi ha condiviso con lei questo viaggio: «Un saluto affettuoso va a tutti i colleghi che ho conosciuto e con cui ho condiviso giornate di lavoro, fatiche e sorrisi. Un grazie speciale anche a tutti i negozianti del centro storico: in questi anni abbiamo stretto un legame quotidiano fatto di rispetto, chiacchiere e reciproca simpatia».

E poi, un messaggio per tutti i grossetani: «Grazie di cuore a tutta la città. Ciao a tutti da Lucia Baldon».

Buona pensione, Lucia.