GROSSETO – L’estate sembra essere arrivata con qualche settimana di anticipo in Maremma. Il sole, le temperature oltre i 30 gradi e il lungo ponte del 2 giugno stanno richiamando migliaia di persone lungo tutta la costa grossetana, con spiagge, stabilimenti balneari e località turistiche che stanno vivendo un primo assaggio della stagione estiva. Da Follonica a Castiglione della Pescaia, fino a Marina di Grosseto, Principina, l’Argentario e la Giannella, il fine settimana si presenta all’insegna del bel tempo e della voglia di mare.

Temperature sopra la media

La fase di alta pressione che interessa la Toscana continua a garantire giornate stabili e prevalentemente soleggiate. Le temperature risultano superiori alle medie del periodo, con massime che sfiorano o superano i 30 gradi nelle zone interne della provincia.

Nel dettaglio, tra Follonica e Massa Marittima si registrano valori compresi tra 28 e 30 gradi. A Grosseto capoluogo le temperature raggiungono i 30-31 gradi nelle ore più calde. Sull’Amiata il clima resta più mite, con massime tra 22 e 25 gradi, mentre nel sud della provincia, tra Orbetello e Monte Argentario, le brezze marine mantengono i termometri attorno ai 27-29 gradi.

Costa presa d’assalto per il ponte

Complice il calendario favorevole, con il ponte del 2 giugno che consente a molti di concedersi qualche giorno di vacanza, la costa maremmana è già entrata in modalità estiva. Gli operatori turistici registrano un forte afflusso di visitatori e nelle principali località balneari si respira un’atmosfera tipica di luglio. Bar, ristoranti, campeggi e stabilimenti balneari stanno beneficiando di condizioni meteo ideali, mentre le spiagge vengono prese d’assalto da residenti e turisti in cerca di sole e relax.

Quando arriverà un po’ di refrigerio?

Chi sta soffrendo il caldo dovrà probabilmente attendere ancora qualche giorno. Le indicazioni attuali mostrano infatti una possibile attenuazione delle temperature tra l’inizio e la metà della prossima settimana. Non si tratterà di un vero cambio di stagione, ma piuttosto di un graduale ritorno verso valori più vicini alle medie di inizio giugno.

Le massime potrebbero scendere di alcuni gradi, riportandosi tra 26 e 28 gradi in molte aree della provincia, grazie a correnti leggermente più fresche e a una maggiore variabilità atmosferica.

Nessuna svolta significativa all’orizzonte

Al momento non si intravedono vere e proprie perturbazioni in grado di interrompere la fase estiva. Il tempo dovrebbe quindi mantenersi generalmente stabile e soleggiato anche nei prossimi giorni, con soltanto qualche nube in più nelle zone interne e sull’Amiata durante le ore pomeridiane.

La sensazione, insomma, è che l’estate abbia già deciso di fare sul serio in Maremma, regalando un lungo assaggio della bella stagione proprio in concomitanza con uno dei ponti più attesi dell’anno.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.