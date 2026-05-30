FOLLONICA – Il Partito Democratico di Follonica, presente oggi all’iniziativa pubblica promossa dalle organizzazioni sindacali in merito alla crisi delle industrie del polo siderurgico di Piombino, esprime “profonda preoccupazione per una situazione che continua a caratterizzarsi per una marcata incertezza, in assenza di sviluppi concreti e definitivi sul futuro produttivo e occupazionale del territorio”.

Pd: «Ritardi e mancate risposte»

“Per quanto concerne Liberty Magona, riteniamo imprescindibile che vengano garantite prospettive industriali chiare e il pieno rispetto degli impegni assunti nei confronti dei lavoratori – prosegue il Pd -. Il territorio non può più sostenere ulteriori ritardi o nuove fasi di stallo. Si rende inoltre necessario convocare con urgenza un nuovo tavolo ministeriale al fine di formalizzare, attraverso la sottoscrizione delle parti coinvolte, l’accordo già delineato solo a voce nell’ultimo incontro presso il Ministero, relativo al passaggio da Greensill a Transteel, inizialmente previsto mediante un ramo d’affitto per motivazioni di natura legale”.

“Anche in relazione al progetto Metinvest permane l’esigenza di accelerare il percorso previsto dagli accordi di programma. Si valuta positivamente l’investimento annunciato dal Governo tramite Invitalia, pari a 285 milioni di euro, nonché i 92 milioni destinati alla banchina portuale, risorse già contemplate nell’accordo quadro sottoscritto nel mese di luglio. Resta tuttavia evidente come, al momento della definizione degli accordi, gli importi previsti abbiano subito una riduzione rispetto alle cifre inizialmente annunciate, pari rispettivamente a 323 milioni e 127 milioni di euro. Gli impegni assunti e le interlocuzioni avviate devono ora tradursi tempestivamente in atti concreti, investimenti effettivi e nella piena riassunzione del personale entro il 2028, così come previsto dagli accordi sottoscritti”.

“Per quanto riguarda la vicenda Jsw, continuano a registrarsi ritardi e mancate risposte che alimentano forte preoccupazione tra lavoratori, famiglie e amministrazioni locali – continuano i dem -. È indispensabile che gli impegni sottoscritti vengano rispettati con serietà e nei tempi stabiliti, giungendo finalmente alla definizione di un accordo di programma in discussione da oltre un anno, all’interno del quale sia garantita la salvaguardia dei 1500 lavoratori prevista dall’articolo 14 dell’accordo del 2018. Destano inoltre preoccupazione le segnalazioni sindacali su possibili criticità in materia di sicurezza nello stabilimento. Si tratta di aspetti che non possono essere sottovalutati. Condividiamo l’invito ai lavoratori a sospendere le attività qualora non siano garantite le condizioni di sicurezza previste dalla normativa. Le organizzazioni sindacali hanno agito con responsabilità, segnalando tempestivamente tali problematiche all’azienda e agli enti competenti. La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve restare una priorità assoluta”.

Gli appelli del Pd a Governo, Regione e Comune

“Riteniamo che il Governo nazionale debba assumere un ruolo significativamente più incisivo nei confronti delle aziende coinvolte nelle diverse vertenze industriali – afferma il Pd -. Non è più sufficiente limitarsi a un’attività di mediazione: è necessario esigere il rispetto degli accordi di programma, definire tempistiche certe e assicurare un monitoraggio costante degli impegni assunti.

Al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, rivolgiamo l’invito a rafforzare ulteriormente il ruolo della Regione in questa fase particolarmente delicata, facendosi promotore di un confronto permanente e autorevole con il Governo nazionale affinché il rilancio industriale di Piombino divenga una priorità concreta dell’agenda politica nazionale.

Chiediamo inoltre al sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, e all’amministrazione comunale di contribuire attivamente al confronto con tutte le istituzioni competenti, al fine di sostenere la risoluzione delle crisi industriali piombinesi, che coinvolgono direttamente circa 250 cittadini follonichesi e le rispettive famiglie”.

Pd: «Servono decisioni rapide»

“Il Partito Democratico di Follonica continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione delle vertenze industriali in corso, ribadendo il proprio impegno a tutela dell’occupazione, dello sviluppo produttivo e della salvaguardia del tessuto economico e sociale del territorio – conclude il Pd -. Il futuro industriale della Val di Cornia e dei territori limitrofi non può più essere rinviato. Sono necessarie responsabilità, tempestività nelle decisioni e il pieno rispetto degli impegni assunti nei confronti del territorio e dei lavoratori”.