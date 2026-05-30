BAGNO DI GAVORRANO – Una caduta al parco e i soccor­si già pronti a pochi metri: questo ha fatto la differenza oggi pomeriggio, 30 maggio, per una bambina di 9 anni.

La piccola era caduta al parco giochi facendosi male, ma grazie alla presenza di un’ambulanza del comitato della Croce rossa di Gavorrano, impegnata in una manifestazione negli impianti sportivi adiacenti, è stata soccorsa subito.

La bambina, che avrebbe riportato una frattura a un braccio, è stata stabilizzata sul posto e trasferita in ambulanza all’ospedale di Grosseto per accertamenti. È rimasta sempre cosciente e non sarebbe in gravi condizioni.

Le operazioni sono state agevolate dal personale presente all’evento e dai volontari, che hanno garantito un accesso rapido ai mezzi di emergenza.