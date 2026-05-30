BAGNO DI GAVORRANO – Una storia di passione e determinazione quella di Martina Bezzini, tecnica di ginnastica ritmica dell’Asd Aequilibrium di Bagno di Gavorrano, che ha scelto di rimettersi in gioco in prima persona dopo anni lontana dalle competizioni. Dopo aver dedicato gran parte del proprio percorso allo studio, lontana da casa e dalla palestra è rientrata nel mondo della ritmica accompagnando le giovani ginnaste della Asd Aequilibrium alle gare lo scorso anno.

Quest’anno qualcosa è cambiato, sotto la supervisione della direttrice tecnica della società, Noemi Valenti, Martina ha deciso di tornare a indossare il body da gara e affrontare nuovamente la pedana, prendendo parte sia alle competizioni federali FGI che a quelle UISP.

Un percorso che ha già regalato importanti soddisfazioni: nella stagione invernale FGI era arrivato infatti un triplo oro di categoria e di specialità al nazionale FGI a Rimini nella categoria LB1.

Nella stagione regionale UISP, Bezzini ha chiuso conquistato la medaglia d’argento regionale nella specialità nastro e la medaglia di bronzo alle clavette, risultati che le hanno permesso di qualificarsi per il Campionato Nazionale.

Il 23 maggio, a Pisa, Martina ha affrontato per la prima volta in carriera una finale nazionale UISP di Terza Categoria. Un debutto che si è trasformato in una giornata da incorniciare: la ginnasta gavorranese ha conquistato il titolo di Campionessa Nazionale nella specialità clavette, salendo sul gradino più alto del podio, e si è laureata Vicecampionessa Nazionale nella specialità nastro, portando a casa una splendida medaglia d’argento.

Ma le emozioni non erano ancora finite. Il giorno successivo, il 24 maggio, Bezzini è tornata nuovamente in pedana prendendo parte alla gara di rappresentativa nazionale in collaborazione con la Società Ginnastica Grifone di Grosseto e al Comitato UISP Piombino. Insieme alle compagne di squadra Alyce Leva, Sofia Tani, Martina Tarlev e Adele Nuti, ha affrontato una competizione impegnativa e di altissimo livello, conquistando una prestigiosa medaglia d’argento e il titolo di Vicecampionessa Nazionale di rappresentativa.

Un risultato che premia non soltanto il talento di Martina, ma anche la sua capacità di mettersi continuamente in discussione, affrontando nuove sfide con umiltà, passione e determinazione.

Un esempio prezioso per tutte le giovani ginnaste che ogni giorno allena in palestra e che hanno potuto vedere la loro tecnica trasformarsi ancora una volta in atleta, dimostrando che l’amore per questo sport non conosce età né limiti.

Per la asd Aequilibrium, i successi di Martina Bezzini rappresentano un motivo di grande orgoglio e la conferma di quanto l’impegno, la dedizione e la voglia di migliorarsi possano portare a risultati straordinari, dentro e fuori dalla pedana.