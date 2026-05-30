Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Blue Factor si congeda dalla serie A1 con una larga vittoria: al pala Ferrarin il Castiglione supera 10-5 il Breganze, nella sesta e ultima giornata dei playout. I giochi erano comunque già fatti con maremmani e veneti retrocessi, l’unica speranza rimane un ipotetico ripescaggio in caso di rinuncia di qualche squadra. La sfida ha regalato comunque tanti gol e molti esordi, soprattutto fra i biancocelesti. A guidare la squadra in panchina per la Blue Factor c’era Maurizio Pericoli decano della società che aveva allenato per molti anni in serie A2, che ha sostituito Massimo Bracali impegnato nelle finali under 17 a Viareggio.

Sono poi rimasti a casa il capitano Michael Saitta, Serse Cabella e Alberto Cabiddu. In pista titolare in porta Gabriele Irace e poi nel corso della gara sono entrati anche Brando Santoni andato anche in rete, Matteo Faelli un gol anche per lui seppur con deviazione di un difensore, fra i pali Federico Bussotti e dentro anche Federico Asta. Pronti via e il Breganze passa con Volpe. La reazione castiglionese porta ai gol in successione di Lasorsa, Maldini e Guarguaglini con le maglie difensive che non chiudono a dovere. Irace sventa il rigore di Volpe, ma Nicola Agostini poi accorcia. I biancocelesti a questo punto piazzano il break che spacca in due la partita. Lasorsa fa doppietta, prima su rigore e poi con una pregevole girata al volo da centro area. Maldini trova il 5-2 e negli ultimi secondi vanno in gol i due argenti Escobar e Esquibel con il 7-2 che chiude la prima frazione.

Nella ripresa il Castiglione controlla ma quando i biancocelesti spingono vanno in rete. Faelli recupera al limite e segna l’8-2, appunto con deviazione, e pochi secondi dopo Maldini batte ancora Giuseppe Tagliapietra per il 9-2. Il ritmo cala decisamente, anche se non mancano pali e tiri liberi. Esquibel non sfrutta la punizione del decimo fallo veneto. C’è il tempo per il gol di Santoni prima rete stagionale in A1, di Dalla Valle, anche per lui primo sigillo nella massima serie. Chiudono lo score Antonio Tagliapietra e Pietro Agostini, che poi fallisce la punizione del decimo fallo maremmano, e fissano il punteggio sul definitivo 10-5 per la Blue Factor.

A1 playout 6 giornata Breganze-Blue Factor Castiglione 10-5

BREGANZE: Giuseppe Tagliapietra, (Marco Todeschini); Pietro Agositini, Michele Dalla Valle, Nicola Agostini, Antonio Tagliapietra, Giovanni Tagliapietra, Niccolò Puccinelli, Tommaso Volpe. All. Nestor Flavio Perea.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Gabriele Irace, Federico Bussotti; Mattia Maldini, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Matteo Faelli, Federico Asta, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Maurizio Pericoli.

ARBITRI: Paolo Moresco di Marostica e Giacomo Vischio di Thiene.

RETI: pt (2-7) 1’57 Volpe (B), 3’37 Lasorsa (C), 6’27 Maldini (C), 10’16 Guarguaglini (C), 13’47 N.Agostini (B), 15’44 rig. e 22’01 Lasorsa (C), 24’48 Escobar (C), 24’55 Esquibel (C); st 8’14 Faelli (C), 8’33 Maldini (C), 12’40 Dalla Valle (B), 18’19 Santoni (C), 18’37 A.Tagliapietra (B), 20’30 P.Agostini (B).