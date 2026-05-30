GROSSETO – Momento di transizione nella coppa Bruno Passalacqua. Terminata la fase di eliminazione a gironi, le otto qualificate attendono il via dei quarti di finale, ovvero le sfide da dentro o fuori. Nell’attesa prendono il sopravvento i numeri, le curiosità, la raccolta di argomenti nascosti tra le righe delle prime 24 notturne della manifestazione.

Le quattro teste di serie Follonica Gavorrano (nella foto), Invictasauro, Venturina Calcio e Grosseto si sono tutte qualificate come prime nei rispettivi gironi; come seconde proseguono Paganico, Batignano Calcio (migliore posizione nella coppa disciplina), Belvedere (migliore differenza reti) e Alberese.

Nessun risultato a reti bianche, due i pareggi per 2-2 entrambi nel girone A. Risultato con più reti (11) in Venturina Calcio – Atletico Maremma 9-2 (C). Totale reti fatte 97 così suddivisi: A 24, B 24, C 27, D 22. Attacco più prolifico Venturina Calcio con +16, peggior difesa Alta Maremma con -13; nessuna vittoria per Castiglionese, Braccagni, Alta Maremma, Marina Calcio. Imbattute Follonica Gavorrano, Venturina Calcio, Grosseto. Per la coppa disciplina i più buoni risultano Venturina Calcio con zero e il Paganico con uno.

Classifica marcatori (prime otto posizioni): Mattia Pratesi (Follonica Gavorrano), Milo Toninelli (Venturina Calcio) 5; Riccardo Visalli (Roselle) 4; Paolo Cursi (Batignano Calcio), Mattia Kryeziu (Roselle), Ettore Sabbatini (Invictasauro), Cristiano Totini (Grosseto), Francesco Bicocchi Pichi (Venturina Calcio) 3.

Risultati e classifiche

Girone A

Follonica Gavorrano – Castiglionese 4-0

Braccagni – Paganico 0-1

Paganico – Follonica Gavorrano 0-6

Castiglionese – Braccagni 2-2

Follonica Gavorrano – Braccagni 4-1

Castiglionese – Paganico 2-2

Classifica

Follonica Gavorrano 9

Paganico 4

Castiglionese 2

Braccagni 1

Girone B

Invictasauro – Roselle 2-1

Alta Maremma – Batignano Calcio 1-4

Roselle – Alta Maremma 4-1

Batignano Calcio – Invictasauro 2-1

Invictasauro – Alta Maremma 5-0

Roselle – Batignano Calcio 2-1

Classifica

Invictasauro 6

Batignano Calcio 6

Roselle 6

Alta Maremma 0

Girone C

Venturina – Belvedere Calcio 2-1

Atletico Maremma – Campagnaticoarcille 1-0

Campagnaticoarcille – Venturina 0-5

Belvedere Calcio – Atletico Maremma 3-0

Venturina – Atletico Maremma 9-2

Belvedere Calcio – Campagnaticoarcille 1-3

Classifica

Venturina Calcio 9

Belvedere Calcio 3

Campagnaticoarcille 3

Atletico Maremma 3

Girone D

Grosseto – Alberese 2-0

Orbetello – Marina Calcio 4-1

Marina Calcio – Grosseto 0-6

Alberese – Orbetello 2-1

Grosseto – Orbetello 3-1

Marina Calcio – Alberese 0-2

Classifica

Grosseto 9

Alberese 6

Orbetello 3

Marina Calcio 0

Quarti di finale

Domenica 31 maggio Follonica Gavorrano – Belvedere Calcio (1)

Lunedì 1° giugno Invictasauro – Alberese (2)

Martedì 2 giugno Venturina Calcio – Paganico (3)

Mercoledì 3 giugno Grosseto – Batignano Calcio (4)

Per il passaggio alle semifinali non sono contemplati i tempi supplementari, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore (5 per parte) o ad oltranza. Semifinali e finale, in caso di parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15′ ciascuno, se persiste la parità si passerà ai rigori.

Semifinali

Venerdì 5 giugno 1-2

Sabato 6 giugno 3-4

Finale mercoledì 10 giugno