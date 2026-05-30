GROSSETO – Momento di transizione nella coppa Bruno Passalacqua. Terminata la fase di eliminazione a gironi, le otto qualificate attendono il via dei quarti di finale, ovvero le sfide da dentro o fuori. Nell’attesa prendono il sopravvento i numeri, le curiosità, la raccolta di argomenti nascosti tra le righe delle prime 24 notturne della manifestazione.
Le quattro teste di serie Follonica Gavorrano (nella foto), Invictasauro, Venturina Calcio e Grosseto si sono tutte qualificate come prime nei rispettivi gironi; come seconde proseguono Paganico, Batignano Calcio (migliore posizione nella coppa disciplina), Belvedere (migliore differenza reti) e Alberese.
Nessun risultato a reti bianche, due i pareggi per 2-2 entrambi nel girone A. Risultato con più reti (11) in Venturina Calcio – Atletico Maremma 9-2 (C). Totale reti fatte 97 così suddivisi: A 24, B 24, C 27, D 22. Attacco più prolifico Venturina Calcio con +16, peggior difesa Alta Maremma con -13; nessuna vittoria per Castiglionese, Braccagni, Alta Maremma, Marina Calcio. Imbattute Follonica Gavorrano, Venturina Calcio, Grosseto. Per la coppa disciplina i più buoni risultano Venturina Calcio con zero e il Paganico con uno.
Classifica marcatori (prime otto posizioni): Mattia Pratesi (Follonica Gavorrano), Milo Toninelli (Venturina Calcio) 5; Riccardo Visalli (Roselle) 4; Paolo Cursi (Batignano Calcio), Mattia Kryeziu (Roselle), Ettore Sabbatini (Invictasauro), Cristiano Totini (Grosseto), Francesco Bicocchi Pichi (Venturina Calcio) 3.
Risultati e classifiche
Girone A
Follonica Gavorrano – Castiglionese 4-0
Braccagni – Paganico 0-1
Paganico – Follonica Gavorrano 0-6
Castiglionese – Braccagni 2-2
Follonica Gavorrano – Braccagni 4-1
Castiglionese – Paganico 2-2
Classifica
Follonica Gavorrano 9
Paganico 4
Castiglionese 2
Braccagni 1
Girone B
Invictasauro – Roselle 2-1
Alta Maremma – Batignano Calcio 1-4
Roselle – Alta Maremma 4-1
Batignano Calcio – Invictasauro 2-1
Invictasauro – Alta Maremma 5-0
Roselle – Batignano Calcio 2-1
Classifica
Invictasauro 6
Batignano Calcio 6
Roselle 6
Alta Maremma 0
Girone C
Venturina – Belvedere Calcio 2-1
Atletico Maremma – Campagnaticoarcille 1-0
Campagnaticoarcille – Venturina 0-5
Belvedere Calcio – Atletico Maremma 3-0
Venturina – Atletico Maremma 9-2
Belvedere Calcio – Campagnaticoarcille 1-3
Classifica
Venturina Calcio 9
Belvedere Calcio 3
Campagnaticoarcille 3
Atletico Maremma 3
Girone D
Grosseto – Alberese 2-0
Orbetello – Marina Calcio 4-1
Marina Calcio – Grosseto 0-6
Alberese – Orbetello 2-1
Grosseto – Orbetello 3-1
Marina Calcio – Alberese 0-2
Classifica
Grosseto 9
Alberese 6
Orbetello 3
Marina Calcio 0
Quarti di finale
Domenica 31 maggio Follonica Gavorrano – Belvedere Calcio (1)
Lunedì 1° giugno Invictasauro – Alberese (2)
Martedì 2 giugno Venturina Calcio – Paganico (3)
Mercoledì 3 giugno Grosseto – Batignano Calcio (4)
Per il passaggio alle semifinali non sono contemplati i tempi supplementari, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore (5 per parte) o ad oltranza. Semifinali e finale, in caso di parità, saranno disputati due tempi supplementari di 15′ ciascuno, se persiste la parità si passerà ai rigori.
Semifinali
Venerdì 5 giugno 1-2
Sabato 6 giugno 3-4
Finale mercoledì 10 giugno