Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ultima fatica stagionale per la Blue Factor: al pala Ferrarin di Breganze nella sesta e ultima giornata dei playout, con arbitri Paolo Moresco di Marostica e Giacomo Vischio di Thiene, in palio c’è solo l’onore fra il Castiglione di Massimo Bracali e i rossoneri di Nestor Perea. Maremmani e veneti infatti sono retrocessi matematicamente in serie A2, e gli ultimi 50′ serviranno solo per le statistiche. In stagione questa è la quarta sfida che si gioca fra le due squadre, e nelle tre precedenti hanno sempre vinto i biancocelesti maremmani: 8-3 nella gara d’andata in campionato a fine novembre, 11-4 a inizio marzo nella sfida di ritorno, e poi 5-3 nella prima giornata dei playout lo scorso 26 aprile al Casa Mora.

Nei maremmani sicuro assente Diego Bracali, impegnato nelle finali Under 17 a Viareggio, mentre nel Breganze del tecnico argentino Perea, che ha preso il posto di Thiella a campionato in corso, l’obbiettivo è il medesimo, magari per congedarsi con i tre punti. «Purtroppo siamo partiti con troppi punti di svantaggio rispetto a Forte dei Marmi e Giovinazzo, con un campionato che ha detto che c’era una differenza – ha detto l’attaccante dell’HcC Oscar Lasorsa – e abbiamo provato a rimontare nei playout, ma il divario era troppo netto». Nel Breganze da tenere d’occhio soprattutto Pietro Agostini, 21 reti in stagione, e lo spagnolo Gabriel Cairo Porta, 17 gol. Nei biancocelesti è sfida interna fra Oscar Losarsa, 27 centri, e Facundo Esquibel, 26 reti per la platonica sfida tra i bomber della squadra.