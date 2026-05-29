GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

A primavera riaprono anche i giardini d’artista, i parchi archeologici e naturali della Maremma. Tra trekking, birdwatching, natura e arte, QUI scopri come visitarli.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 29 MAGGIO

CAPALBIO

Fino al 30-5-2026 – Wrap – Trame Urbane: a Capalbio il centro storico diventa un museo a cielo aperto

Fino al 2-6-2026 – Weekend lungo al Nuovo cinema Tirreno: tutti i film in sala

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 31-5-2026 – Cultura, arte e diritti: weekend di eventi a Castiglione della Pescaia

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

FOLLONICA

Fino al 21-6-2026 – Scorci di Maremma: in pinacoteca mostra in memoria di Manfredo Pinzauti “Tra cielo, terra e mare”

GROSSETO

29-5-2026 – Viaggio nel passato della Maremma: alla scoperta del vicus etrusco nella Valle dell’Ombrone

29-5-2026 – “Se non ci fosse la Luna”: all’Osservatorio di Roselle serata tra letteratura e astronomia

29-5-2026 – Alla Fondazione Elena Maria si parla di “cura”: incontro con Marco Guzzi e Rossana Becarelli

29-5-2026 – “Le appassionate”: alla Libreria delle Ragazze si parla di donne che hanno cambiato il futuro

Fino al 30-5-2026 – Arte e artigianato sulle mura: torna “Molino factory: art & craft market”

Fino al 30-5-2026 – “Giallo Grosseto 2026”: il capoluogo maremmano capitale del thriller e del noir

Fino al 31-5-2026 – Scatti di Maremma: tre giorni di mostra fotografica alla sede Agaf

Fino al 31-5-2026 – Confronto tra epoche diverse: alle Clarisse la mostra degli studenti “Sguardi nel tempo”

Fino al 9-6-2026 – “Diario d’artista”: gli studenti del liceo artistico in mostra alla biblioteca Chelliana

Fino al 14-6-2026 – “Geometrie urbane”: alle Clarisse la mostra fotografica di Michele Fusco

Fino al 6-9-2026 – Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani: a Grosseto la mostra “Il tempo del realismo”

MASSA MARITTIMA

Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici

ORBETELLO

Fino al 30-5-2026 – L’associazione Ceccherini-Rossi chiude l’anno con tre giornate di musica

SABATO 30 MAGGIO

CAPALBIO

Fino al 30-5-2026 – Wrap – Trame Urbane: a Capalbio il centro storico diventa un museo a cielo aperto

Fino al 2-6-2026 – Weekend lungo al Nuovo cinema Tirreno: tutti i film in sala

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 31-5-2026 – Cultura, arte e diritti: weekend di eventi a Castiglione della Pescaia

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

CIVITELLA PAGANICO

30-5-2026 – Letture, laboratori e incontri: il “Maggio dei libri” arriva in biblioteca

FOLLONICA

Fino al 21-6-2026 – Scorci di Maremma: in pinacoteca mostra in memoria di Manfredo Pinzauti “Tra cielo, terra e mare”

GAVORRANO

30-5-2026 – “Dance For a While”: danza contemporanea e memoria mineraria agli ex Bagnetti

GROSSETO

30-5-2026 – L’entrata alla mostra si paga… con il baratto. E poi quel cibo si mangia tutti assieme. In mostra anche Guttuso

30-5-2026 – “Sfruttamento made in Italy”: a Grosseto incontro e dibattito su caporalato e lavoro nascosto

Fino al 30-5-2026 – Arte e artigianato sulle mura: torna “Molino factory: art & craft market”

Fino al 30-5-2026 – “Giallo Grosseto 2026”: il capoluogo maremmano capitale del thriller e del noir

Fino al 31-5-2026 – Scatti di Maremma: tre giorni di mostra fotografica alla sede Agaf

Fino al 31-5-2026 – Confronto tra epoche diverse: alle Clarisse la mostra degli studenti “Sguardi nel tempo”

Fino all’1-6-2026 – Dal Conte Max alle Cherry Bombs: tre serate di musica con la “Grande estate nei borghi”

Fino al 9-6-2026 – “Diario d’artista”: gli studenti del liceo artistico in mostra alla biblioteca Chelliana

Fino al 14-6-2026 – “Geometrie urbane”: alle Clarisse la mostra fotografica di Michele Fusco

Fino al 6-9-2026 – Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani: a Grosseto la mostra “Il tempo del realismo”

MASSA MARITTIMA

30-5-2026 – Torna “Classica al Museo”: concerto barocco al Museo Santa Cecilia

Fino al 14-6-2026 – Galleria Spaziografico: Laura Provenni mette in mostra le sue “Emozioni dinamiche”

Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici

ORBETELLO

Fino al 30-5-2026 – L’associazione Ceccherini-Rossi chiude l’anno con tre giornate di musica

Fino all’1-6-2026 – A Orbetello torna “Degustatus”: tre giorni tra degustazioni e cantine maremmane

DOMENICA 31 MAGGIO

CAPALBIO

Fino al 2-6-2026 – Weekend lungo al Nuovo cinema Tirreno: tutti i film in sala

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 31-5-2026 – Cultura, arte e diritti: weekend di eventi a Castiglione della Pescaia

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

FOLLONICA

Fino al 21-6-2026 – Scorci di Maremma: in pinacoteca mostra in memoria di Manfredo Pinzauti “Tra cielo, terra e mare”

GROSSETO

Fino al 31-5-2026 – Scatti di Maremma: tre giorni di mostra fotografica alla sede Agaf

Fino al 31-5-2026 – Confronto tra epoche diverse: alle Clarisse la mostra degli studenti “Sguardi nel tempo”

Fino all’1-6-2026 – Dal Conte Max alle Cherry Bombs: tre serate di musica con la “Grande estate nei borghi”

Fino al 9-6-2026 – “Diario d’artista”: gli studenti del liceo artistico in mostra alla biblioteca Chelliana

Fino al 14-6-2026 – “Geometrie urbane”: alle Clarisse la mostra fotografica di Michele Fusco

Fino al 6-9-2026 – Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani: a Grosseto la mostra “Il tempo del realismo”

MASSA MARITTIMA

Fino al 14-6-2026 – Galleria Spaziografico: Laura Provenni mette in mostra le sue “Emozioni dinamiche”

Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici

MONTE ARGENTARIO

31-5-2026 – “Scarpinata dei 4 forti spagnoli”: sport e storia a Porto Ercole per la 50ª edizione

ORBETELLO

Fino all’1-6-2026 – A Orbetello torna “Degustatus”: tre giorni tra degustazioni e cantine maremmane

ROCCASTRADA

31-5-2026 – Gli appuntamenti più amati: tornano “I Quadri Viventi” di Montemassi