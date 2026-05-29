GAVORRANO – In arrivo nuovi incontri nel Comune di Gavorrano per contrastare il fenomeno delle truffe.

“Le truffe verso gli anziani e le persone fragili sono in vertiginoso aumento – afferma l’assessore alla Legalità Massimo Borghi -. Vere e proprie bande di malviventi si sono nel tempo organizzate e specializzate nel raggirare le persone al fine di lucrare in maniera criminale sulla buona fede dei soggetti più fragili e indifesi. Questi criminali agiscono soprattutto nei confronti delle persone più anziane e questo oltre ad essere un reato, perseguito dalle leggi del nostro Paese è una cosa bruttissima anche sul piano sociale: gli anziani sono una categoria molto a rischio, in quanto molte volte vivono soli e sono più fragili di altre componenti della società. Purtroppo anche sul nostro territorio si sono verificati episodi di questo genere a danno di anziani. Ci sono giunte segnalazioni in tal senso”.

“Abbiamo pensato di riprendere gli incontri mirati nelle frazioni del nostro Comune – afferma l’Amministrazione comunale -, ai quali parteciperanno un rappresentante della Caserma dei Carabinieri di Gavorrano, a cui va il ringraziamento dell’intera Amministrazione comunale per questa iniziativa e per il lavoro che quotidianamente l’arma dei carabinieri svolge sul nostri territorio, accompagnato da Massimo Borghi assessore alla legalità del Comune di Gavorrano. Nel ringraziare nuovamente l’Arma dei Carabinieri per il prezioso contributo, informiamo i cittadini che finita l’estate riprenderemo il giro delle frazioni”.

Le prossime date

Il calendario di questa prima tornata di assemblee è il seguente:

Mercoledì 3 giugno ore 18 al centro sociale di Castellaccia.

Mercoledì 10 giugno ore 18 al circolo Arci di Giuncarico.

Mercoledì 24 giugno ore 18 alla sala Auser di via Mameli 2 a Bagno di Gavorrano.