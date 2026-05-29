GROSSETO – Si è svolta questa mattina, al Parco del Diversivo di Grosseto, la cerimonia di inaugurazione dello skate park dedicato ad Alfredo Baccetti, giovane grossetano scomparso prematuramente all’età di soli trent’anni mentre si trovava in Spagna.

“L’intitolazione dell’impianto rappresenta un gesto di memoria e affetto nei confronti di Alfredo, figura conosciuta e stimata – commenta il Comune -, il cui ricordo continua a vivere nella comunità cittadina e tra i tanti amici che ne hanno condiviso il percorso umano e sportivo”.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi, l’assessore alla Toponomastica Fabrizio Rossi e Gabriele Baccetti, padre di Alfredo, che ha ringraziato l’Amministrazione comunale per l’importante riconoscimento dedicato al figlio.