MANCIANO – Sono aperte le iscrizioni ai Centri estivi 2026 promossi dal Comune di Manciano e realizzati dalla Asd Happy Time di Manciano. Le attività si svolgeranno dal 1° luglio al 28 agosto nelle sedi di Manciano e Marsiliana, offrendo ai bambini e ai ragazzi un’estate all’insegna del gioco, dello sport, della socializzazione e delle attività educative.

A Manciano il servizio sarà organizzato in due fasce d’età: i bambini dai 3 ai 6 anni svolgeranno le attività nella sede dell’Asd Happy Time, mentre i ragazzi dai 7 ai 14 anni saranno accolti al Palazzetto dello sport. A Marsiliana, invece, il centro estivo sarà rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 14 anni e si svolgerà nei locali delle scuole.

Le attività si terranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 15, e comprenderanno anche il servizio mensa. Le famiglie potranno scegliere uno o più turni settimanali in base alle proprie esigenze.

«Anche quest’anno il Comune di Manciano conferma la propria vicinanza alle famiglie attraverso un servizio che rappresenta un supporto concreto durante il periodo estivo – dichiara il vicesindaco Roberto Bulgarini, con delega alle Politiche sociali –. I centri estivi consentono ai bambini e ai ragazzi di vivere esperienze educative, ricreative e di socializzazione in un ambiente sicuro e qualificato, offrendo al tempo stesso un aiuto importante ai genitori che lavorano. L’inclusione è un valore fondamentale per la nostra comunità e anche questo progetto è pensato per garantire opportunità di partecipazione e crescita a tutti, senza lasciare indietro nessuno».

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 14 giugno. È possibile iscriversi a una o più settimane tra quelle previste dal calendario dei centri estivi. La quota di compartecipazione è pari a 50 euro settimanali per i residenti e 70 euro settimanali per i non residenti.

La modulistica e tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito del Comune di Manciano. Le domande potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviate tramite Pec secondo le modalità indicate nell’avviso. Per informazioni è possibile contattare gli uffici comunali ai numeri 0564 625340 e 0564 625305.