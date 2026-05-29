CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – È stata riaperta al transito via degli Olivi, a conclusione della prima fase dei lavori di urbanizzazione e riqualificazione della zona collinare di Poggio d’Oro.
L’intervento, frutto della convenzione tra Amministrazione comunale, Acquedotto del Fiora e soggetti privati, prevede il rifacimento completo delle reti fognarie, la posa di nuove tubazioni dell’acquedotto e l’implementazione della pubblica illuminazione.
In questa prima fase è stata effettuata esclusivamente la chiusura della traccia dei lavori già realizzati, il cantiere riprenderà nel mese di ottobre per il completamento di tutte le opere previste, inclusa la riasfaltatura definitiva di tutta la strada. I lavori eseguiti fino ad oggi sono stati completati nei tempi previsti, permettendo così la riapertura della strada in vista dei mesi di maggiore presenza sul territorio.
«Si tratta di un’opera importante – afferma l’amministrazione comunale castiglionese -, un’intervento strategico che consentirà di migliorare qualità, efficienza dei servizi e sicurezza rendendo maggiormente fruibile un’area urbanizzata di particolare importanza come la strada che sale alla Capannina».