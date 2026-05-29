GROSSETO – Una preziosa occasione di incontro e di orientamento al lavoro rivolto alle studentesse e agli studenti universitari ed alle laureate e laureati dei corsi di laurea dell’Università di Siena che vengono erogati a Grosseto, con lo scopo di informare i giovani su opportunità di stage e lavoro, metodi di candidatura, profili professionali e competenze necessarie richieste dalle aziende.

L’evento “Aziende on campus Grosseto” si svolgerà il 4 giugno a partire dalle ore 16 nell’Aula delle Colonne della Fondazione Polo Universitario Grossetano, in via Ginori 43, dove gli enti e le aziende potranno presentarsi brevemente alla platea degli intervenuti, per poi spostarsi nel sottostante Giardino dell’Archeologia, dove presso i desk informativi sarà possibile stabilire i contatti con gli interessati.

Parteciperanno: Bioscience Research Center, Centro per l’Impiego Grosseto – Arti, Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, Cooperativa Giocolare, Ecista Strategie visive e digitali, Fondazione Grosseto Cultura – Polo Culturale Le Clarisse, Ordine degli Avvocati e Harpalis (consulenza), Ordine dei Commercialisti, Parco Nazionale delle Colline Metallifere – Tuscan Mining Geopark Unesco, Placement Office UniSi, Provincia di Grosseto, Starhaus Project.

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Polo Universitario Grossetano e dal Placement Office-Career Service dell’Università di Siena, sul cui sito si può visionare il programma: https://orientarsi.unisi.it/lavoro/eventi-il-lavoro/aziende-campus/evento/aziende-campus-grosseto-1