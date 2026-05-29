GROSSETO. Un viaggio nell’America rurale per raccontare un fenomeno poco conosciuto, nato per trasformare i conflitti personali in combattimenti regolati invece che in episodi di violenza armata. È questo il cuore del progetto “American Beef”, al centro della nuova puntata de “Il tempo di un caffè” con ospite Lorenzo Bacci, fotografo maremmano che da undici anni vive e lavora a Milano.

Bacci ha raccontato l’esperienza vissuta negli Stati Uniti insieme all’altro autore Marcel Swan. I due hanno trascorso due anni tra Italia e Virginia rurale documentando il fenomeno degli “Street Beefs”, un particolare fight club diventato celebre anche grazie a YouTube.

«Siamo finiti nella Virginia rurale perché ci interessa riflettere sui fenomeni contemporanei meno conosciuti – spiega Bacci – e capire cosa raccontano della società di oggi».

Al centro del progetto c’è il fight club fondato quasi vent’anni fa da Christopher Williams, conosciuto come “Scarface”, nato con l’obiettivo di limitare le conseguenze della violenza diffusa e dell’uso delle armi da fuoco. «Le persone salgono sul ring e risolvono un conflitto interpersonale combattendo con regole precise – racconta – scegliendo tra boxe e MMA, senza armi e senza conseguenze esterne».

Secondo il fotografo il fenomeno non deve essere letto soltanto in chiave negativa. «È nato per risolvere un problema reale – sottolinea – e YouTube ha trasformato questa esperienza in qualcosa di visibile e conosciuto in tutto il mondo».

Nel finale dell’intervista spazio anche al rapporto con Milano, città dove Bacci vive ormai da oltre un decennio. «È una città che offre stimoli continui, culturali e professionali – dice – certo, bisogna amare la dimensione della metropoli, ma resta un ambiente molto dinamico».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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