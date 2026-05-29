GROSSETO – Riscuote ancora una volta un grandissimo successo il Meeting Gold di Grosseto, che nella sua seconda edizione in programma nel pomeriggio di sabato 30 maggio dalle ore 15:30, vedrà impegnati numerosi azzurri sulla pista e sulle pedane dello Stadio Carlo Zecchini.

Nonostante la classificazione regionale della manifestazione, sono attesi atleti da tutta Italia per il Meeting che, a livello organizzativo, farà da vera e propria anteprima ai Campionati italiani under 18 in programma in questo impianto il 27 e 28 giugno.

In apertura di riunione, il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema Mattia Bartolini, fresco autore del minimo di partecipazione ai Campionati mondiali under 20 di Eugene, sarà protagonista nella gara di lancio del disco che assegnerà i titoli toscani Juniores e che vede iscritto anche Francesco D’Angelo, capolista nazionale stagionale. Parallelamente, allo Zecchini, prenderà il via il salto con l’asta femminile che vede iscritta Sonia Malavisi (nella foto), cinque volte campionessa italiana e maglia azzurra alle Olimpiadi di Rio 2016.

Tra le gare da cerchiare in rosso quella dei 200m, distanza nella quale lo Zecchini si è reso più volte protagonista nel corso degli anni, prima alla fine degli anni ’80 con la presenza di Pietro Mennea, e successivamente, nel 2004, con lo storico successo di Andrew Howe ai Mondiali juniores. Iscritto Lorenzo Benati, specialista dei 400m e impegnato in una delle sue rarissime apparizioni su questa distanza: il romano, che a Grosseto vinse nel 2020 il titolo italiano giovanile sul giro di pista, si presenta in Maremma dopo il quinto posto in maglia azzurra ai Mondiali di staffette nella 4x400m mista, risultato che ha permesso all’Italia di qualificarsi ai Mondiali di Pechino 2027. Benati, sui 200m, ha un primato personale di 21.35, e per portarsi a casa il successo sarà chiamato a un deciso miglioramento. Al via ci sarà infatti anche Paolo Langiulli, pugliese classe 2003 che proprio a Grosseto, in occasione dei Campionati italiani promesse dello scorso anno, chiuse quarto dopo aver corso in 20.83 in semifinale.

Al femminile la favorita è la portacolori dell’Esercito Ilenia Angelini, primato personale di 23.76 e all’esordio stagionale.

Pubblico di casa che potrà rivedere all’opera Ambra Sabatini, campionessa paralimpica di Tokyo 2020 sui 100m e oro mondiale a Parigi 2023 e Nuova Delhi 2025. L’atleta originaria di Porto Ercole, ora di stanza a Livorno agli ordini del campione mondiale dei 400hs Fabrizio Mori, torna in gara nella pista che la vide protagonista prima come giovanissima mezzofondista e poi, dopo l’incidente, come stella del movimento paralimpico. La Sabatini sarà chiamata a un ulteriore test nel salto in lungo, disciplina nella quale ha iniziato a cimentarsi lo scorso anno e che l’ha vista arrivare recentemente fino a 5.16m. L’accredito migliore è quello dell’altoatesina Anna Menz (6.24m).

Di grandissimo interesse saranno le gare dei 400hs e del salto triplo: Dario Bressanello, vicecampione italiano U23 e maglia azzurra agli ultimi Europei di categoria, mette nel mirino il successo dopo il quinto posto del 2025 in questo Meeting, da allora un grande miglioramento che lo ha portato fino a 50.69. Con lui anche Belloni, Ardizzone e Fiore, tutti atleti con primati personali sotto i 52 secondi. Livello alto anche nel triplo, dove Federico Morseletto (16.42m), finalista agli Europei U23 del 2025 e bronzo agli Italiani di Grosseto dello stesso anno, se la vedrà con l’esperto Simone Contaldo, nel 2024 capace di atterrare a 16.30m, e Simone De Angelis, 15.85m lo scorso anno ad Ancona.

Sui 5.000m di marcia c’è Gianluca Picchiottino: il portacolori delle Fiamme Gialle, azzurro alle Olimpiadi di Parigi e reduce dai Mondiali a squadre di Brasilia, cercherà di migliorare il 18:22.77 fatto segnare a livello indoor questo inverno, e lo farà a poche ore di distanza dalla convocazione diramata dalla Fidal per i Campionati Europei di Birmingham. Al femminile la donna da battere è la giovanissima Valentina Adamo, classe 2008 capace di cogliere un prestigioso 10º posto con la nazionale nella 10km di Brasilia e medaglia d’argento lo scorso luglio al Festival Olimpico della Gioventù Europea di Skopje, con lei anche la bergamasca Beatrice Foresti.

Azzurro anche nel giavellotto, una delle 12 gare con il bollino “Gold” del Meeting: torna in gara Sara Jemai, 10 titoli nazionali in carriera e un primato personale di 58.19m che la rende la nona italiana di sempre in questa disciplina.