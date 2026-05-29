GROSSETO – “La lotta al fumo è uno dei cardini fondamentali della Lilt; come sede di Grosseto siamo protagonisti di forti campagne di sensibilizzazione sui temi del tabagismo e proprio in questi giorni si è concluso uno dei nostri corsi contro la dipendenza dal fumo”. A dichiararlo il direttore sanitario Bruno Mazzocchi, a poca distanza dalla “Giornata mondiale senza tabacco” del 31 maggio.

Il tema scelto dall’Oms per celebrare la No Tobacco Day 2026 è quello di mettere a nudo le strategie di marketing impiegate dalle industrie di tabacco e nicotina per rendere attraenti i loro prodotti: aromi e additivi, presentazioni accattivanti dei prodotti, uso di nicotina sintetica e sali di nicotina (più gradevole e facile da inalare).

“I nuovi prodotti ‘senza fumo’ (prodotti a tabacco riscaldato, e-cig con o senza nicotina, puff usa e getta, snus – tabacco da succhiare, nicotine pouches, bustine di nicotina da mettere tra labbro e gengiva), presentati come una soluzione per chi non riesce a smettere di fumare, in realtà non sono affatto innocui sia per le persone sia per l’ambiente – prosegue la Lilt -. Contengono sostanze cancerogene, metalli pesanti, fenoli e soprattutto nicotina. Una sola puff bar usa e getta con nicotina 2% da 600 tiri corrisponde a una quantità di nicotina pari a 35 sigarette tradizionali. Dati dell’Istituto superiore di sanità dicono che i nuovi prodotti ‘senza fumo’ hanno annullato il trend in discesa dei fumatori. Si osserva invece un boom del ‘policonsumo’, soprattutto tra i più giovani”.

“In un certo senso – afferma la dottoressa Lilia Enei, psico-oncologa del team Lilt Grosseto – è molto più difficile smettere di fumare oggi che 30/40 anni fa. C’è stata una grande pubblicità e molta enfasi nel presentare i nuovi prodotti come risoluzione al tabagismo”.

Presso la Lilt di Grosseto i corsi per smettere di fumare – fatti in collaborazione con l’Alidaf Odv (associazione liberi dal fumo) – sono continuamente aggiornati per stare al passo delle nuove mode e dei nuovi prodotti, rifacendosi sempre a fonti ufficiali e riconosciute.

“Se i danni del fumo sono noti, perché le persone non smettono? Questo succede – prosegue la dottressa Enei – perché il problema della dipendenza è stato sempre considerato un vizio, una carenza di volontà, stupidità ecc. Il fumo non è un vizio ma una dipendenza e quindi va trattato come una malattia, così come si curano il diabete, l’ipertensione, la bronchite cronica, le malattie cardiovascolari, l’enfisema e certe forme di tumore che sono state spesso la conseguenza del fumo, come ad esempio il cancro della vescica”.

“I corsi della Lilt di Grosseto consistono in un percorso dolce e attivo, basato su tecniche cognitivo-comportamentali e ultimamente utilizzando come farmaco la citisina – prosegue -. La citisina può essere utile, ma va inserita in un percorso di consapevolezza e di cura, utilizzando le strategie giuste”.

La direttrice Barbara Bricca ricorda che è possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets Grosseto e prenotare uno screening di prevenzione o chiedere informazioni chiamando il numero 0564 453261.

Nella foto la dottoressa Lilia Enei, psico-oncologa, con alcuni partecipanti all’ultimo “Corso per smettere di fumare” presso la Lilt di Grosseto.