BAGNO DI GAVORRANO – La Maremma protagonista ai Campionati del Mondo di Footgolf in corso ad Acapulco, in Messico, dove la Nazionale italiana è impegnata nella più importante manifestazione internazionale della disciplina. Tra gli azzurri convocati figurano infatti due atleti legati al territorio maremmano: Daniele Busoni e Paolo Matteini, inseriti nel roster ufficiale dell’Italia per l’edizione 2026 del mondiale.

Busoni, atleta di grande esperienza e tra i protagonisti del movimento toscano del Footgolf, e Matteini, ex calciatore originario di Bagno di Gavorrano, rappresentano due punti di riferimento per questa disciplina in continua crescita. Oltre all’impegno sportivo, entrambi lavorano presso il Pelagone Golf & Resort, una delle strutture golfistiche più prestigiose della Toscana, contribuendo quotidianamente alla promozione del golf e del footgolf sul territorio.

La presenza di Busoni e Matteini ad Acapulco conferma il valore del movimento sportivo maremmano, capace di coltivare talenti di livello internazionale. È motivo di grande orgoglio per la Maremma poter schierare ben due footgolfers nella rappresentativa italiana che sta affrontando le migliori nazionali del mondo. Un riconoscimento importante per gli atleti, ma anche per tutto il territorio che li ha sostenuti nel loro percorso sportivo.

Mentre il mondiale entra nel vivo, gli appassionati maremmani seguono con attenzione le prestazioni di Busoni e Matteini, portabandiera di una terra che continua a distinguersi anche sui campi internazionali del footgolf.

Per chi desiderasse avvicinarsi a questa spettacolare disciplina, è possibile provare il footgolf presso il Golf Club Toscana al Pelagone, una realtà che negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento per gli appassionati. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare via WhatsApp il numero 338 7254065.