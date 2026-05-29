MONTE ARGENTARIO – È stata un’azione coordinata tra sanitari e Guardia costiera. Ieri sera, alle 21.55, un uomo di 79 anni è giunto a Porto Santo Stefano dal mare in gravi condizioni.

L’intervento «di evacuazione sanitaria da nave da crociera al largo dell’Argentario – fa sapere la Asl sud est – è stato coordinato dalla Guardia costiera».

In particolare, intorno alle ore 21.30, mentre l’unità Guardia Costiera di Porto Santo Stefano stava facendo rotta verso il porto di La Spezia e si trovava al largo delle coste dell’Argentario, il Comando di bordo ha segnalato un’emergenza medica via radio alla sala operativa della Capitaneria di porto di Livorno richiedendo soccorso immediato in quanto un passeggero era stato colto da improvviso malore.

Sul posto è stata inviata la motovedetta Cp 868 che, raggiunta la nave da crociera in poco tempo, ha trasferito a bordo l’uomo di 79 anni, e ha fatto rotta verso Porto Santo Stefano dove, poco dopo, il paziente è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasferito in ospedale.

L’operazione di soccorso svolta, tecnicamente denominata Medevac (dal termine inglese “Medical evactuation”), rappresenta una procedura standard di soccorso attraverso la quale la Guardia Costiera garantisce assistenza al personale marittimo navigante, anche in collaborazione con il Centro Italiano Radio Medico (Cirm) che fornisce consulenza medica via radio o telefono.

L’evacuazione è stata condotta in collaborazione con il team sanitario della nave. Al porto di Porto Santo Stefano il paziente è stato preso in consegna dall’automedica di Orbetello e dall’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano e trasportato con elicottero Pegaso2 all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 3.