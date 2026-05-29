Nella zona distretto Grossetana, Colline Metallifere e Amiata Grossetana resteranno chiusi per l’intera giornata i servizi: Ufsmia (Unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza), gli uffici anagrafe, mentre i Consultori di Grosseto, Follonica e Castel Del Piano saranno aperti dalle ore 8 alle 14.