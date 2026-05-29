BAGNO DI GAVORRANO – La nuova viabilità di Bagno di Gavorrano fa discutere.

Dopo il primo incidente tra due veicoli, fortunatamente senza gravi conseguenze, il drastico cambiamento alla circolazione ha acceso un animato dibattito tra i cittadini, soprattutto sui social network.

E come spesso accade in Maremma, tra polemiche e disagi non manca certo una buona dose di ironia. A catturare l’attenzione sull’argomento in questi giorni sono i video di Giuseppe (Beppe) Farruggia, noto imprenditore edile che nel curriculum vanta perfino una candidatura a sindaco.

Le sue “disperate” ricerche della strada giusta per tornare a casa a Gavorrano, tra rotatorie, semafori e sensi unici, sono diventate virali in poche ore, trasformandosi in veri e propri meme condivisi su Facebook e Instagram.

Nei filmati Farruggia appare spaesato nel centro di Bagno di Gavorrano mentre cerca di orientarsi nella nuova viabilità. «Abbiamo tutti l’ansia – esclama ironicamente –. Per andare a Gavorrano dove devo passare? Posso andare di qua? Posso andare di là? Qui c’è uno stop, un semaforo, là un altro semaforo, poi una rotonda, un’altra rotonda ancora… cosa devo fare? Vi prego, aiutatemi».

In altri video chiede indicazioni agli automobilisti, corre lungo una strada in provincia di Livorno, ben lontano da Bagno di Gavorrano, mentre nell’ultimo filmato pubblicato stamattina compare smarrito sotto un ponticello vicino alla ferrovia.

«Il mio scopo è far ridere e far stare bene la gente – racconta al telefono – e devo dire che i video stanno ottenendo tantissime visualizzazioni. Non voglio essere offensivo – precisa – ma evidenziare una criticità con simpatia, perché in paese si stanno lamentando un po’ tutti e, diciamolo sinceramente, non hanno nemmeno tutti i torti».