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SCARLINO – Impianto sportivo: pubblicato il bando per la gestione della struttura di Scarlino Scalo

Associazioni e società sportive potranno presentare domanda entro il 29 giugno. La concessione riguarda campi sportivi, area percorso vita, spogliatoi e locale bar.

Il Comune di Scarlino ha pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo comunale “Lotto B” di Scarlino Scalo per il quinquennio 2026-2031.

“L’obiettivo è individuare un soggetto in grado di gestire e valorizzare una struttura che rappresenta un importante punto di riferimento per l’attività sportiva e l’aggregazione sul territorio – spiega l’Amministrazione comunale -. Potranno partecipare alla procedura società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, enti non commerciali e associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore sportivo e ricreativo”.

L’impianto comprende un campo da calcetto, un campo da padel, un campo da tennis, gli spogliatoi, un locale bar con spazio esterno, un locale polifunzionale, una struttura coperta dedicata al percorso vita e il percorso vita esterno.

Tra le finalità dell’affidamento figurano la promozione della pratica sportiva per tutte le fasce d’età, il rafforzamento dell’offerta sportiva sul territorio, la collaborazione con le scuole e la valorizzazione dell’impianto anche come luogo di aggregazione e inclusione sociale.

La concessione prevede un canone annuo posto a base di gara di 5.300 euro oltre Iva, soggetto a rialzo. Il gestore avrà diritto alle entrate derivanti dall’utilizzo degli impianti, dalle attività sportive, dalle sponsorizzazioni e dall’eventuale attività di somministrazione. Saranno invece a suo carico le spese di gestione, manutenzione ordinaria, utenze e custodia della struttura.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 29 giugno 2026. L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare attenzione alla qualità del progetto gestionale, alle attività proposte per la valorizzazione sociale e sportiva dell’impianto, all’esperienza maturata e agli eventuali interventi migliorativi previsti sulla struttura.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Scarlino e nella sezione Amministrazione trasparente.