GROSSETO – Il Gal Far Maremma apre il bando relativo all’intervento “Azione specifica – Servizi e infrastrutture per la popolazione locale”, programmazione Leader 2023-2027.

“Con lo stanziamento di questi 2,5 milioni di euro, il Gal Far Maremma conferma il suo ruolo centrale nel sostegno alle comunità rurali – ha dichiarato Marcello Giuntini Presidente del Gal Far Maremma -. Abbiamo scelto di finanziare gli interventi con un’intensità di aiuto al 100% proprio per dare un segnale forte e concreto a enti pubblici e fondazioni. L’obiettivo del bando è creare nuove infrastrutture e servizi a vantaggio della popolazione locale in vasta gamma di settori di intervento, dal turismo alla cultura, dal sociale al rinnovamento dei borghi. Gli interventi che il Gal intende sostenere devono essere radicati e condivisi con la comunità locale per rendere la vita nei nostri borghi una scelta sostenibile e attrattiva, contrastando attivamente il fenomeno dell’abbandono e dello spopolamento, che perdura in molti dei nostri territori, facilitando lo sviluppo delle aree rurali”.

I numeri dell’opportunità

La dotazione finanziaria complessiva messa a disposizione dal Gal ammonta a 2.500.000 euro. Il contributo a fondo perduto è concesso al 100% delle spese ammissibili.

Per ogni singola domanda di sostegno, l’importo minimo del contributo che è possibile richiedere è pari a 60.000 euro, mentre il tetto massimo è fissato a 130.000 euro.

Chi può partecipare

Sono ammessi a presentare domanda:

Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico.

Fondazioni private.

Tutti gli investimenti dovranno ricadere all’interno del territorio elegibile del Gal Far Maremma che comprendono i Comuni della Provincia di Grosseto (con la sola esclusione dei Comuni di Grosseto e Follonica) e l’intero Arcipelago Toscano.

Quali spese sono finanziabili?

I progetti dovranno essere mirati a introdurre, espandere o migliorare servizi e infrastrutture a vantaggio della popolazione locale. Nello specifico, sono finanziabili cinque macro-categorie di investimenti:

Servizi di base: miglioramento dei servizi socio-sanitari e delle relative infrastrutture.

Cultura e Sociale: attività socio-culturali, ricreative e centri di aggregazione.

Turismo: creazione e miglioramento di uffici informativi, centri visita e itinerari turistici.

Patrimonio Rurale: recupero di edifici ed elementi architettonici di pregio che caratterizzano il paesaggio.

Riqualificazione: interventi di riuso di aree dismesse o edifici di edilizia recente per finalità non produttive

Scadenze e modalità di presentazione

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del 13 luglio 2026. La procedura è interamente digitalizzata e deve avvenire esclusivamente tramite la piattaforma Artea.

Il calendario degli incontri sul territorio

Per supportare concretamente i potenziali beneficiari e chiarire ogni aspetto tecnico del bando, il Gal Far Maremma ha organizzato un calendario di incontri informativi che prenderà il via proprio domani. Ecco il calendario completo:

· 5 giugno, ore 10:00: Massa Marittima, presso l’Unione dei Comuni Colline Metallifere (P.zza Dante Alighieri 4).

· 9 giugno ore 10:00: Isola d’Elba – Portoferraio, presso la Sala Consiliare del Comune di Portoferraio

· 12 giugno ore 10:00: Arcidosso, presso l’Unione dei Comuni Amiata Grossetana (Loc. Colonia 1).

· 18 giugno, ore 10:00: Pitigliano, presso l’Unione dei Comuni Colline del Fiora (via Ugolini 83).

Per maggiori informazioni e supporto: Segreteria Gal Far Maremma telefono 0564/405252, email: [email protected]. Testo integrale del bando e documentazione: www.farmaremma.it/bando/.