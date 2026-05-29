SANTA FIORA – “Hanno scelto Santa Fiora per realizzare il primo appuntamento nazionale del podcast Bazar Atomico, una due giorni sul Monte Amiata attraverso talk, speech, party, workshop e meditazione”. Ad annunciarlo è il sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi.

“In questa scelta ci sono già le caratteristiche dell’iniziativa – prosegue -. Dal 2020 il podcast Bazar Atomico porta avanti conversazioni a due con filosofi e neuroscienziati, mistici, politici, artisti e attivisti e le nostre piazze, i nostri paesi sono stati individuati come scenario coerente per costruire relazioni di alta qualità”.

Le date previste sono sabato 5 e domenica 6 settembre.

“Bazar Atomico Festival celebra il caos e in un’epoca in cui tutti parlano solo con chi la pensa come loro, noi abbiamo scelto il contrario – scrivono gli organizzatori -. Il Festival del Bazar Atomico nasce anche come una piccola forma di resistenza agli algoritmi che ci rinchiudono in stanze dell’eco sempre più strette, dove leggiamo solo idee che confermano le nostre e ascoltiamo solo persone che ci assomigliano. Due giorni, due palchi, 19 ospiti”.

Il Festival si svolgerà tutto tra il Teatro Andrea Camilleri e il Kartika. Per conoscere tutti i dettagli basta collegarsi con https://www.moneysurfers.com/festival-bazar-atomico-2026