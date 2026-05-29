GROSSETO – Vince l’Alberese 0-2 e si accomoda ai quarti di finale della coppa Passalacqua, il Marina esce dalla porta principale con un sorriso diviso tra il dolce e l’amaro.

L’ultima sfida del girone D della fase eliminatoria propone una frazione iniziale basata su una sostanziale equità graffiata da una traversa colpita su punizione da Sciarri al 22′, copiato al 28′, sempre su calcio da fermo, da Stefanini su cui è risolutiva la respinta in volo di Giulietti.

La ripresa si apre con un’altra punizione battuta da Attilio su cui interviene Giulietti, che cancella la probabilità. L’Alberese, comunque, appare più pimpante e propositiva con il Marina che si fa vedere al minuto 8 grazie ad una manovra articolata ma finalizzata da un tiro debole. Al 9′, sulla ribattuta di Giulietti, l’Alberese conclude altissimo da ottima posizione. I giallo neri di Vallefuoco arginano a fatica le proiezioni avanzate dei bianchi di Giochi. È il quarto d’ora quando Attilio trova il varco giusto per trafiggere Giulietti, 0-1.

Rotto l’equilibrio la partita non offre molte altre emozioni se non quella del 38′ dove Francioli raddoppia chiudendo definitivamente la questione.

Marina Calcio – Alberese 0-2 (0-0)

MARINA CALCIO: Giulietti, Rappuoli, Di Felice, Sciarri (44′ st Imeraj), Bevilacqua, Balducci, Vegni (15′ st Casini), Dell’Omedarme, Presti, Sglavo (27′ st Pellegrini), Arzillo (42′ st Scarpini). A disposizione: Garsia Peris, Sanetti. Allenatore: Vincenzo Vallefuoco.

ALBERESE: Frullani, Giusti (1′ st Rotelli), L. Giochi, Semplici, Francavilla (32′ st Stefani), Papini, Galasso, Attilio (25′ st Bonini), Francioli, Stefanini (15′ st Balla), Loreti (37′ st Cavero). A disposizione: Fanelli, Venturi, Falciani, Rossi. Allenatore: Matteo Giochi.

ARBITRO: Matteo Rullo; 1° assistente Daniele Guarini, 2° assistente Gabriele Vagheggini.

RETI: 15′ st Attilio, 38′ st Francioli.

NOTE: ammoniti Balducci, Vegni, Attilio. Calci d’angolo 2-8. Recupero: 1′ + 3′.

Risultati girone D

Grosseto-Alberese 2-0

Orbetello-Marina Calcio 4-1

Marina Calcio-Grosseto 0-6

Alberese-Orbetello 2-1

Grosseto-Orbetello 3-1

Marina Calcio-Alberese 0-2

Classifica

Grosseto 9 promosso ai quarti

Alberese 6 promosso ai quarti

Orbetello 3 eliminato

Marina Calcio 0 eliminato

Quarti di finale

Domenica 31 maggio Follonica Gavorrano-Belvedere Calcio (1)

Lunedì 1 giugno Invictasauro-Alberese (2)

Martedì 2 giugno Venturina-Paganico (3)

Mercoledì 3 giugno Grosseto-Batignano (4)

Semifinali

Venerdì 5 giugno 1-2

Sabato 6 giugno 3-4

Mercoledì 10 giugno finalissima