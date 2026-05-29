GROSSETO – Si è svolta nei giorni scorsi, in Prefettura a Grosseto, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicata alla sicurezza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale in vista dell’imminente stagione estiva.

L’incontro, presieduto dal prefetto, ha riunito rappresentanti dei Comuni di Grosseto, Follonica e Castiglione della Pescaia, delle Forze di polizia, della Provincia, di Autolinee toscane Spa e delle organizzazioni sindacali.

Le criticità emerse la scorsa estate

Nel corso della riunione è stato fatto il punto sulle problematiche registrate durante l’estate 2025, in particolare lungo le tratte dirette verso le località costiere, dove si erano verificati episodi di intemperanza, comportamenti incivili e sporadici atti vandalici.

Dal confronto è emersa la volontà condivisa di rafforzare un modello di intervento integrato e preventivo, basato sulla collaborazione tra istituzioni, azienda di trasporto e parti sociali, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sia al personale viaggiante sia ai passeggeri.

Più controlli e strumenti tecnologici

Autolinee Toscane ha confermato il proprio impegno annunciando il potenziamento delle attività di controllo, l’assunzione di nuovi verificatori e l’introduzione di strumenti tecnologici come le bodycam.

Prevista inoltre l’installazione di dispositivi di protezione per i conducenti. L’azienda ha comunque ribadito che le attività legate alla sicurezza pubblica restano di competenza esclusiva delle Forze di polizia.

Attenzione ai giovani e ai flussi turistici

Gli enti locali hanno evidenziato il forte aumento dei flussi turistici durante il periodo estivo e la necessità di proseguire con servizi coordinati sul territorio, accompagnati da iniziative di prevenzione e sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani.

Le organizzazioni sindacali hanno invece sottolineato l’efficacia del sistema già sperimentato negli scorsi mesi, richiamando l’importanza del rispetto delle regole, del controllo dei titoli di viaggio e della responsabilità delle famiglie rispetto ai comportamenti dei minori.

Servizi mirati sulle tratte più sensibili

Le Forze di polizia hanno assicurato la prosecuzione di servizi specifici di vigilanza e controllo, soprattutto nelle aree considerate più sensibili e sulle linee a maggiore criticità, confermando la disponibilità a operare in stretto raccordo con tutti i soggetti coinvolti.

A conclusione dell’incontro, il Prefetto ha ribadito la necessità di proseguire lungo un percorso condiviso, affidando al Tavolo tecnico del Questore la definizione operativa dei servizi per il periodo estivo e assicurando la costante attenzione della Prefettura su un tema ritenuto strategico per la sicurezza del territorio.