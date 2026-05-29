GAVORRANO – Sono saliti sul bus con il regolare carnet, ma senza riuscire a convalidare il biglietto perché la macchinetta non funzionava ed è scattata la multa.

È quanto sarebbe accaduto nella giornata di ieri, 28 maggio, a due ragazzi di 19 e 20 anni, uno dei quali con disabilità, residenti a Gavorrano, protagonisti di una vicenda che ha provocato forte amarezza nelle famiglie.

A raccontarlo sono i genitori che hanno contattato la nostra redazione per segnalare l’accaduto. «I ragazzi sono saliti a bordo dell’autobus a Bagno di Gavorrano diretti a Follonica – spiegano -. Entrambi avevano con sé un carnet da quattro corse, ma una volta saliti sul mezzo si sono accorti che il dispositivo per obliterare i biglietti era fuori servizio».

«A quel punto si sono rivolti all’autista per chiedere indicazioni – raccontano i familiari -. L’autista gli ha detto di scrivere la data sul biglietto con una penna, ma i due ragazzi non avevano una penna e neppure l’autista è stato in grado di fornirgliene una».

Non potendo quindi convalidare manualmente il titolo di viaggio, i ragazzi si sono seduti ai propri posti in attesa di arrivare a destinazione.

La situazione si è complicata poco dopo, a Scarlino Scalo, quando sul mezzo sono saliti due controllori. «Entrambi i ragazzi sono stati multati – riferiscono ancora i genitori – nonostante abbiano spiegato l’accaduto e nonostante anche alcuni passeggeri siano intervenuti per confermare che i giovani avevano manifestato fin dall’inizio la volontà di obliterare il biglietto. Ci sono persone che hanno assistito alla scena e che hanno provato a spiegare ai controllori che i ragazzi volevano timbrare il carnet, ma sono stati irremovibili».

L’episodio ha avuto conseguenze soprattutto sul ragazzo con disabilità, rimasto particolarmente scosso e agitato dopo l’accaduto. «È tornato a casa molto provato – spiegano i genitori –. Per lui è stata una situazione difficile da gestire».

Le madri dei due ragazzi hanno quindi presentato immediatamente ricorso ad Autolinee Toscane chiedendo l’annullamento delle sanzioni e spiegando nel dettaglio quanto accaduto durante il viaggio.

Alla nostra richiesta l’azienda afferma che al momento non ha ricevuto reclami o ricorsi su questo argomento. «Stiamo effettuando le verifiche del caso – affermano da At Autolinee Toscane -. Nel frattempo ricordiamo che il canale corretto per fare questo tipo di segnalazioni è il seguente: https://www.at-bus.it/it/form».