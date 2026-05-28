PORTO ERCOLE – Si è conclusa con grande successo la 49esima edizione della Coppa Regina dei Paesi Bassi, storica regata offshore organizzata dal Circolo Nautico e della Vela Argentario, valida come tappa del Campionato Italiano Offshore e del Trofeo Arcipelago Toscano (foto d’archivio del 2023).

L’edizione 2026 ha visto la partecipazione di oltre 20 imbarcazioni provenienti da tutta Italia, confermando ancora una volta il prestigio e l’attrattiva di una delle regate d’altura più affascinanti del Mediterraneo.

La regata, disputata lungo il suggestivo percorso tra Porto Ercole, Giannutri, Giglio e Montecristo, è stata caratterizzata da condizioni meteo particolarmente impegnative. Il vento molto leggero e instabile ha reso decisivi i passaggi tra le isole dell’Arcipelago Toscano, mettendo in evidenza le qualità tecniche, tattiche e marinaresche degli equipaggi in gara.

Una prova intensa e selettiva, nella quale strategia, gestione delle brezze e capacità di interpretare il campo di regata hanno fatto la differenza, offrendo agli appassionati uno spettacolo di grande livello sportivo.

Ad aggiudicarsi la Coppa Challenge offerta dai Reali d’Olanda per la classifica Overall ORC è stata l’imbarcazione Chestress 3 di Giancarlo Ghislanzoni, protagonista di una regata impeccabile.

La Coppa Giovanni Spingardi per la classifica Overall IRC è andata invece a Chestress di Petti/Anserini, mentre la Coppa Challenge “Marinariello” – assegnata al vincitore in tempo reale – è stata conquistata da Victory di Massimo Borselli.

Claudio Boccia, Presidente del Circolo Nautico e della Vela Argentario, e Maurizio Belloni, Vicepresidente del CNVA, hanno dichiarato: “Anche questa 49esima edizione della Coppa Regina dei Paesi Bassi ha confermato il valore sportivo e umano di questa regata. Siamo orgogliosi della partecipazione registrata e desideriamo ringraziare tutti i regatanti, il Comitato di Regata, i volontari e lo staff del Circolo che hanno contribuito alla riuscita dell’evento”.

“Le condizioni meteo leggere e molto tecniche – ha commentato Francesco Marsella, Consigliere del CNVA responsabile delle attività sportive – hanno esaltato la preparazione degli equipaggi e la bellezza del nostro mare. La qualità tecnica della flotta e l’alto livello della competizione confermano la continua crescita della Coppa Regina dei Paesi Bassi nel panorama offshore nazionale. È stata una regata combattuta fino all’ultimo miglio, dove esperienza e strategia hanno avuto un ruolo fondamentale”.

“Desidero inoltre ringraziare Flavia Marini ed Enrica Sclano della nostra segreteria tecnica, Alessandro Testa in qualità di Presidente e con lui tutto il Comitato di Regata, lo staff del Circolo e tutti coloro che hanno lavorato con passione e professionalità per la riuscita di questa edizione”.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso la sede del CNVA a Cala Galera, alla presenza di armatori, equipaggi e autorità, in un clima di grande sportività e condivisione.

La Coppa Regina dei Paesi Bassi continua così a rappresentare un appuntamento di riferimento per la vela offshore italiana, unendo tradizione, competizione e valorizzazione del territorio dell’Argentario e dell’Arcipelago Toscano.

Classifiche principali

Overall ORC

1° Chestress 3 – Giancarlo Ghislanzoni 2° Chestress – Petti/Anserini

3° Orion Europsat – Bolognese/Calvo

Overall IRC

1° Chestress – Petti/Anserini

2° Dagobah 2 – Maurizio Micheli 3° Iemanja – Piero De Pirro

Line Honours

Victory – Massimo Borselli

ORC Gruppo 1

1° Chestress 3 – Giancarlo Ghislanzoni 2° Orion Europsat – Pino Bolognese

3° Victory – Massimo Borselli

ORC Gruppo 2

1° Chestress – Petti/Anserini

2° Dagobah 2 – Maurizio Micheli 3° Iemanja – Piero De Pirro

ORC x2

1° Zabriskie Point 2 – Marco Franzetti

IRC x2

1° Atahualpa – Bruno Battista