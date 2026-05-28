ORBETELLO. Grave incidente nella notte sulla strada statale 1 Aurelia, in prossimità dello svincolo di Orbetello Scalo, dove un autotreno adibito al trasporto di prodotti destinati alla ristorazione è uscito di strada andando a schiantarsi contro un edificio civile.

L’allarme al 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato alle 23.31. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del comando di Grosseto e del distaccamento di Orbetello, impegnate nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza lungo la carreggiata sud della strada statale Aurelia nel tratto di Orbetello.

Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo pesante ha distrutto un annesso presente nell’area, coinvolgendo anche un deposito di Gpl interrato. I Vigili del Fuoco hanno estratto il conducente dalla cabina del camion, affidandolo poi al personale sanitario intervenuto con automedica di Orbetello e ambulanza della Croce rossa italiana di Orbetello.

Il ferito, un uomo di 63 anni, è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Le operazioni di soccorso hanno riguardato anche la messa in sicurezza dell’autotreno e le verifiche tecniche sul deposito GPL interessato dall’impatto. Presenti sul posto anche Polizia stradale e Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

A causa dell’incidente, Anas ha disposto la chiusura temporanea della carreggiata in direzione sud della strada statale 1 Aurelia. È stata istituita l’uscita obbligatoria ad Albinia con percorso alternativo lungo la strada regionale 74 Maremmana e la strada provinciale Capalbio, con rientro sulla Aurelia in località Capalbio al chilometro 128,500. I Vigili del Fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di raddrizzamento e recupero del mezzo pesante. Non risultano altri feriti, poiché l’annesso coinvolto era disabitato al momento dello schianto.