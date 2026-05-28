GROSSETO – Importante riconoscimento nazionale per il Polo tecnologico Manetti Porciatti grazie al brillante risultato ottenuto da Riccardo Esposito, studente della classe V AIA, premiato al concorso nazionale di scrittura “Arte di parole Gianni Conti – Città di Prato”.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 23 maggio presso l’Istituto Gramsci Keynes, diretto dal dirigente scolastico Stefano Pollini. Il concorso, ormai considerato uno degli appuntamenti culturali più significativi nel panorama scolastico nazionale, ha registrato numeri di grande rilievo: 250 racconti in gara provenienti da 15 regioni italiane e oltre 150 istituti scolastici.

Un racconto intenso e profondo

In un contesto altamente competitivo, Riccardo Esposito ha conquistato il decimo posto con il racconto dal titolo “Niente di grave”, un testo che affronta temi complessi e profondi attraverso la vicenda di Cosimo, un architetto tormentato dalla propria violenza emotiva e incapace di vivere accanto alle persone che ama senza ferirle.

Per proteggere la moglie e il figlio, il protagonista sceglie di isolarsi in un enorme labirinto progettato da lui stesso, vivendo per anni in solitudine. Sarà il ritorno del figlio Luca a costringerlo a confrontarsi con le proprie colpe e con la possibilità di un autentico cambiamento.

Un premio riconosciuto dal Ministero

Il risultato assume un valore ancora più prestigioso perché, come sottolineato durante la premiazione dalla presidente della giuria Grazia Maria Tempesti, il Ministero ha inserito il concorso tra le competizioni valide per l’accesso al registro del merito degli studenti vincitori.

Un riconoscimento significativo sia per gli studenti, che potranno valorizzare l’attestato nel proprio curriculum, sia per le scuole promotrici, come testimonianza della qualità formativa e culturale offerta.

Ulteriore motivo di soddisfazione è la futura pubblicazione del racconto di Riccardo Esposito da parte dell’editore Antonio Pagliai insieme agli altri testi premiati.

Il valore della scrittura nella formazione degli studenti

“Nel corso della manifestazione – spiega la professoressa Cristiana Brogi, docente di Italiano di Riccardo – è stato ribadito il valore della scrittura come strumento di riflessione, conoscenza e consapevolezza del tempo, sottolineando l’importanza di promuovere la cultura umanistica anche all’interno degli istituti tecnici, affinché la formazione degli studenti sia sempre più completa, non soltanto sul piano professionale ma anche umano e personale”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal dirigente scolastico del Polo Tecnologico, Angelo Costarella.

“Questo importante risultato – sottolinea – rappresenta motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità scolastica. A Riccardo vanno le più sincere congratulazioni per aver saputo distinguersi in un concorso di livello nazionale con un elaborato di grande sensibilità e maturità”.

“Un premio – conclude Costarella – che dimostra ancora una volta come il nostro istituto riesca a garantire agli studenti una preparazione solida non solo nelle discipline tecniche e scientifiche, ma anche in quelle umanistiche, grazie alla presenza di personale docente preparato, attento e sensibile, capace di valorizzare il pensiero critico, la capacità espressiva e la crescita culturale della persona”.