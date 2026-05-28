GROSSETO – Nuova opportunità per i giovani interessati al servizio civile regionale e al mondo della cultura. Con il Decreto Dirigenziale n. 8655/2026 è stato infatti approvato il nuovo bando giovani che avvia la procedura di selezione dei volontari per lo svolgimento del servizio civile regionale.

Tra gli enti coinvolti c’è anche l’Isgrec, che potrà accogliere due giovani volontari all’interno del progetto “Biblioteca e archivio: organizzare, accogliere, connettere”.

Il progetto

L’iniziativa punta a formare giovani capaci di gestire, con il supporto e la supervisione del personale dell’istituto, le attività di front office della biblioteca e dell’archivio dell’Isgrec.

L’obiettivo è quello di rafforzare i servizi rivolti all’utenza e consolidare la presenza dell’istituto all’interno della rete bibliotecaria provinciale GROBAC, valorizzando al tempo stesso il patrimonio documentario e culturale custodito dall’ente.

La sede di svolgimento del progetto sarà l’archivio-biblioteca dell’Isgrec, situato alla Cittadella dello Studente.

Come partecipare

Sul sito ufficiale dell’Isgrec sono disponibili tutte le informazioni relative ai requisiti richiesti per partecipare alla selezione e alle modalità di presentazione della domanda.

Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato alle ore 12 del 10 giugno 2026.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’istituto.