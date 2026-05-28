Foto di repertorio

ORBETELLO – La Provincia di Grosseto programma un intervento di manutenzione straordinaria su 3,8 chilometri di strada.

Importante intervento di manutenzione straordinaria lungo la strada provinciale 161 Porto Santo Stefano nel territorio di Orbetello. La Provincia di Grosseto ha infatti programmato “lavori di risagomatura della sede stradale mediante fresatura e posa in opera di nuovo conglomerato bituminoso dal km 0+000 al km 3+800, dall’uscita della SS1 Aurelia fino all’arco all’interno del centro abitato di Orbetello”.

L’intervento rientra nel programma “Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni e del corpo stradale lungo le strade provinciali e regionali – anno 2026” e prevede un investimento complessivo di oltre 900mila euro Iva compresa.

Nel dettaglio saranno eseguite operazioni di fresatura, conferimento del materiale a discarica e realizzazione del nuovo tappeto di usura lungo uno dei tratti più trafficati e strategici della zona sud della provincia.

“Si tratta di un intervento molto importante per la viabilità della zona sud del territorio provinciale e particolarmente atteso dai cittadini – dichiara il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola –. I tecnici della Provincia hanno già incontrato il Comune di Orbetello per coordinare al meglio le operazioni legate alla gestione e alla chiusura del traffico durante l’esecuzione dei lavori, cercando di ridurre al minimo i disagi per residenti, attività e turisti.

La Provincia interviene lungo un tratto strategico della strada provinciale 161 Porto Santo Stefano, da anni oggetto di segnalazioni e richieste da parte del territorio, e con questo investimento diamo una risposta concreta agli impegni assunti.

Questo intervento fa parte di un piano più ampio di manutenzione straordinaria che interesserà molte altre strade provinciali in tutta la provincia di Grosseto, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, qualità della viabilità e condizioni delle infrastrutture viarie a servizio delle comunità locali”.