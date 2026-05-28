GROSSETO – È stata una domenica da incorniciare per il tennis amatoriale locale. Nella splendida e soleggiata cornice dell’Italian Tennis Village di Grosseto, si sono consumati i campionati nazionali Amatoriali Open, un appuntamento che ha visto brillare intensamente la stella del centro sportivo del comitato provinciale Uisp di viale Europa. I ragazzi guidati dal maestro Ezio Scali hanno fatto il pieno di trofei, confermando l’ottimo lavoro svolto durante gli allenamenti e portando a casa titoli nazionali e piazzamenti di grandissimo prestigio.

L’eroe della categoria Freetime Players è senza dubbio Francesco Morabito, che ha sbaragliato la concorrenza conquistando un meritatissimo titolo tricolore. Nella stessa categoria si registra anche l’ottimo terzo posto di Michele Palma, a dimostrazione di un dominio netto nei piani alti della classifica.

Il tabellone dei Loving Players ha vissuto una vera e propria festa in famiglia grazie alle straordinarie performance di Giacomo Picchi, vincitore assoluto della categoria, e di Giovanni Picchi, che ha artigliato un prezioso terzo posto dopo una serie di match combattuti.

Anche il settore femminile ha regalato soddisfazioni alla Uisp. Nella categoria Loving Players Femminile, Rosaria Ceraolo ha vinto il titolo sfoderando un tennis solido e spettacolare. Subito dietro di lei, a completare un podio tinto d’argento, si è piazzata un’ottima Debora Moscato, arresasi solo nelle fasi finali del torneo.

Le buone notizie sono proseguite anche nel tabellone B della categoria Freetime Players maschile – riservato ai giocatori usciti dai gironi iniziali – dove Luigi Giacopelli ha trovato il riscatto perfetto, sbaragliando i rivali e andando a vincere la finalissima.

Oltre ai trionfi e ai podi, la spedizione del maestro Scali ha raccolto applausi scroscianti grazie alle ottime prestazioni di tutto il collettivo. Hanno infatti onorato la competizione con grandissimi match e piazzamenti di rilievo Marco Romani, Andrea Pieri, Andrea Ceselli, Filippo Ragni, Paolo Ragni, Riccardo Carletti, Inna Galli, Christian Schiavello, Nicola Negescu, Federico Camarri, Francesco Camarri, Simone Guidoni, Beniamino Neri, Leonardo Carotti e Giacomo Grechi.