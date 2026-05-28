FOLLONICA – Intervento dei Vigili del Fuoco e della Vab nel pomeriggio di oggi nell’area Ex Ilva di Follonica per un incendio di vegetazione sviluppatosi all’interno della zona industriale dismessa.
Secondo le prime informazioni, le fiamme hanno interessato alcune centinaia di metri quadrati di superficie, rendendo necessario l’intervento delle squadre antincendio per contenere il rogo ed evitare la propagazione verso altre aree.
Operazioni di spegnimento e messa in sicurezza
Le squadre intervenute hanno lavorato per circoscrivere rapidamente le fiamme ed evitare che l’incendio potesse estendersi ulteriormente, anche a causa delle condizioni climatiche e della vegetazione presente nell’area.
L’intervento si è concentrato anche nella bonifica della zona e nella messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo.
Accertamenti sulle cause del rogo
Sono in corso le verifiche per chiarire l’origine dell’incendio. L’episodio arriva in una giornata caratterizzata da condizioni favorevoli allo sviluppo di incendi di vegetazione, con l’attenzione delle autorità particolarmente alta sul territorio.
Attenzione alta per il rischio incendi
L’episodio arriva in una giornata caratterizzata da particolare attenzione sul fronte del rischio incendi boschivi e di vegetazione, con temperature elevate e condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme.
Restano in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.