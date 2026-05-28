GROSSETO – I libri viaggiano ne “I luoghi del tempo”: è questo lo slogan scelto per parlare dell’iniziativa che vede la Rete Grobac delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della Maremma e dell’Amiata presente in ogni tappa del festival “I luoghi del tempo”, in programma da domani, venerdì 29 maggio, fino a mercoledì 17 giugno in 11 luoghi spesso inesplorati della provincia di Grosseto.

“Siamo davvero lieti – commenta Emiliano Rabazzi, presidente della Commissione di rete Grobac – di tornare a proporre, in questa edizione di una manifestazione culturale che sosteniamo da tempo, l’iniziativa del Bibliobus, ovvero un punto di rete itinerante che consentirà, in ogni tappa del festival, di prendere in prestito e restituire una selezione di libri proposti dalle nostre biblioteche. Il nostro obiettivo è portare la biblioteca fuori dalle sue mura, trasformando ogni tappa del festival in un presidio di lettura con una proposta ragionata, che non si limita a mettere a disposizione dei volumi, ma crea un ponte diretto tra ciò che il pubblico ascolta durante gli incontri, gli spazi che vive e ciò che può approfondire a casa”.

In ognuna delle tappe – in calendario a Pian di Rocca (29 maggio), Casal di Pari (30 maggio), al Parco archeologico di Roselle (31 maggio), Villa La Castellaccia (1° giugno), Sticciano (2 giugno), Rocca degli Alberti (5 giugno), alle Ferriere di Torniella (6 giugno), Terrarossa (7 giugno), al Convento della Santissima Trinità alla Selva (12 giugno), al Parco archeologico di Cosa (13 giugno) e al Giardino granducale di Follonica (17 giugno) – il cui programma completo è disponibile su www.iluoghideltempo.it, il Bibliobus sarà presente con una selezione di 200 volumi scelti dalle biblioteche della rete, molti dei quali novità editoriali acquistati grazie a un finanziamento regionale, oltre a quelli selezionati dalle bibliotecarie e dai bibliotecari sulla storia del territorio o al tema dell’incontro.

“Un modo per offrire una proposta variegata di libri in prestito – sottolinea Rabazzi – e un’esperienza ‘su misura’ per il pubblico del festival. Ringrazio tutte le biblioteche della nostra rete per il prezioso contributo che stanno dando a un’iniziativa, giunta ormai alla quindicesima edizione, in cui crediamo molto e che è diventata un appuntamento fisso della bella stagione maremmana, grazie alla sua capacità di mettere in dialogo i luoghi, spesso poco noti ed esplorati, del nostro vasto territorio con varie forme d’arte: letteratura, musica, teatro, ma anche divulgazione scientifica e occasioni di approfondimento”.

Anche per questo, la Rete Grobac, attraverso la Biblioteca comunale “Chelliana”, centro di rete, ha deciso di investire anche nella promozione di questa iniziativa: il pubblico potrà trovare materiale informativo sui servizi Rete e i libri acquistati allo scopo, che rappresentano il primo nucleo del fondo della Rete Grobac, un patrimonio documentale di tutte le biblioteche di rete, che nel tempo sarà incrementato.

I materiali presi in prestito potranno essere restituiti in una delle tappe successive del festival oppure in uno dei 38 punti della Rete Grobac, che grazie al servizio di interprestito offre ai cittadini la possibilità di avere, di fatto, a disposizione una grande e ricca biblioteca diffusa in tutta la provincia di Grosseto.

“I Luoghi del Tempo” è organizzato da Associazione M.Arte con il sostegno della Regione Toscana, della rete Grobac, del Sistema Musei di Maremma, del Parco Nazionale delle Colline Metallifere e dei Comuni coinvolti nel progetto, con il contributo di Fondazione CR Firenze e il supporto di partner e sponsor del territorio.