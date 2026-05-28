GROSSETO – Martedì 2 giugno, a partire dalle 9:30 presso il Parco della Rimembranza e, a seguire, dalle 10:30 presso piazza Fratelli Rosselli, si svolgerà la cerimonia celebrativa dell’80° anniversario della fondazione della Repubblica italiana, presieduta dal prefetto di Grosseto, Paola Berardino, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della provincia.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
Programma della giornata
Alle 9:30, presso il Parco della Rimembranza, avrà luogo la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti.
Alle 10:30, in piazza Fratelli Rosselli, si terrà la cerimonia dell’alzabandiera con schieramento del reparto interforze, nel corso della quale sarà data lettura del messaggio del presidente della Repubblica, cui seguirà l’intervento del prefetto.
A seguire, avrà luogo la consegna delle onorificenze dell’ordine “Al merito della Repubblica italiana” (Omri), conferite dal capo dello Stato a cittadini distintisi per meriti civili, sociali e professionali, secondo l’elenco di seguito riportato:
Roberto Bardini
ufficiale Omri
Imprenditore, socio cofondatore e amministratore delegato della “Roberto Ricci Designs” di Grosseto
Generale di brigata dottor Gianluca Campana
ufficiale Omri
Ufficiale generale della Guardia di finanza, direttore pianificazione strategica e controllo presso il comando generale della Guardia di finanza di Roma
Tenente colonnello dottoressa Marta Ciampelli
cavaliere Omri
Ufficiale superiore dell’Arma dei carabinieri, comandante del gruppo carabinieri forestali di Grosseto
Capitano Antonio Giordano
cavaliere Omri
Ufficiale inferiore della Guardia di finanza, comandante della compagnia della Guardia di finanza di Orbetello (Grosseto)
Dottoressa Graziana Grassini
cavaliere Omri
Biologo ed enologo
Tenente colonnello Nicola Greco
cavaliere Omri
Ufficiale superiore dell’Esercito italiano, capo servizio amministrativo del Centro militare veterinario di Grosseto
Dottor Fabio Ignaccolo
cavaliere Omri
Vicedirettore con la funzione di vicario del direttore e capo divisione contribuenti dell’Agenzia delle entrate presso la direzione centrale dell’Agenzia delle entrate di Roma
Primo luogotenente Andrea Porzio
cavaliere Omri
Sottufficiale della Marina militare, appartenente al corpo delle Capitanerie di porto in servizio presso l’ufficio circondariale marittimo di Piombino con l’incarico di capo sezione gestione risorse
Colonnello medico veterinario dottor Salvatore Santone
cavaliere Omri
Ufficiale superiore dell’Esercito italiano, comandante del Centro militare veterinario di Grosseto e comandante del presidio militare di Grosseto
Alle 20:00 si terrà, altresì, la cerimonia dell’ammainabandiera presso piazza Fratelli Rosselli.
Modifiche alla viabilità
Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle celebrazioni e la tutela della pubblica incolumità, saranno adottate le seguenti misure di regolazione del traffico nel centro abitato di Grosseto:
piazza Fratelli Rosselli: divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 07:00 alle ore 13:00 del 2 giugno 2026, fatta eccezione per i mezzi autorizzati a servizio della cerimonia;
divieto di transito (dalle ore 07:00 alle ore 13:00) nelle seguenti vie:
via Fallaci (corsia con direzione piazza Rosselli, a partire dall’intersezione con via Porciatti);
via Oberdan (nel tratto compreso tra via Buozzi e piazza Rosselli);
via Matteotti (nel tratto compreso tra via Rattazzi e piazza Rosselli);
via Roma (lato sinistro rispetto al senso di marcia, nel tratto compreso tra piazza Rosselli e via Damiano Chiesa): divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 06:00 alle ore 13:00, ad eccezione dei veicoli autorizzati dalla prefettura e di quelli al servizio di persone con ridotta o impedita capacità motoria negli stalli riservati;
via Saffi – Parco della Rimembranza: divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 08:00 alle ore 10:00 nel tratto adiacente all’accesso al Parco, con esclusione dei veicoli a servizio delle autorità.
Sarà in ogni caso garantito l’accesso alle proprietà private.