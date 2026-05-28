L’Assemblea dei Soci di Estracom – società del Gruppo Estra attiva nelle telecomunicazioni e nei servizi digitali integrati – ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, che si chiude con un utile netto di 1,2 milioni di euro.

Nel corso del 2025, Estracom ha generato ricavi complessivi per 12,4 milioni di euro, con un Ebitda di 3,7 milioni di euro e un Ebit di 1,7 milioni di euro. Il patrimonio netto si attesta a 14,1 milioni di euro. Gli investimenti ammontano a 1,6 milioni di euro, destinati prevalentemente allo sviluppo della rete Ftth e al potenziamento infrastrutturale.

Sul fronte operativo, nel corso del 2025 è proseguita l’espansione della propria rete in fibra ottica, completando la realizzazione di infrastrutture nelle aree industriali e artigianali dei comuni di Capannori, Quarrata, Rosignano e San Vincenzo, per un totale di oltre 900 unità locali connesse, e avviando i lavori nei comuni di Cecina, Monte San Savino, Santa Maria a Monte e Serravalle Pistoiese per ulteriori 600 unità locali. Nel corso dell’esercizio Estracom ha inoltre ottenuto la qualificazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn).

Estracom gestisce oggi una rete proprietaria in fibra ottica di 1.200 km, con 62 aree industriali cablate in Ftth e oltre 80.000 unità immobiliari connesse tra clienti business e residenziali. Due data center, a Prato e Milano, completano l’infrastruttura.

“Il 2025 conferma la solidità di un percorso di crescita che punta a fare di Estracom un punto di riferimento tecnologico per imprese, pubbliche amministrazioni e territori — dichiara il presidente Ivano Menchetti —. Investiamo in infrastrutture e competenze perché crediamo che la connettività e i servizi digitali siano fattori abilitanti per lo sviluppo del tessuto produttivo e istituzionale in cui operiamo”.

“I risultati del 2025 riflettono il lavoro di una struttura che sa evolversi e cogliere le opportunità del mercato — aggiunge il Dg Fabio Niccolai —. La qualificazione Acn rappresenta un riconoscimento importante: rafforza il nostro posizionamento nell’erogazione di servizi qualificati di connettività sicura, cloud e cybersecurity e ci permette di servire la Pubblica Amministrazione con standard certificati su servizi sempre più strategici per i territori e le comunità che li vivono”.