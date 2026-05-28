ORBETELLO «L’amministrazione comunale ha aumentato le risorse messe a disposizione per il sostegno agli affitti per l’anno 2026». A farlo sapere l’assessore alle Politiche Abitative del Comune di Orbetello, Silvia Magi.

«È stato pubblicato – illustra Magi – il bando pubblico per l’assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione anno 2026. La domanda deve essere presentata entro il 20 luglio 2026 e, quest’anno, l’amministrazione comunale ha aumentato le risorse stanziando, complessivamente, 70mila euro. L’incremento di 10mila euro rispetto all’annualità precedente si è reso necessario per compensare la diminuzione del contributo da parte della Regione Toscana».

«Con questo stanziamento – sottolinea l’assessore – l’Ente mira a offrire un aiuto concreto a famiglie, anziani e a tutti i cittadini in condizioni di vulnerabilità economica legate al pagamento dei canoni di locazione in un delicato momento di crisi. L’aumento dello stanziamento è stato deciso proprio in questo senso, per riuscire a sostenere il maggior numero possibile di famiglie e, in ogni caso, in tema di politiche abitative la nostra attenzione resta sempre alta».

«Si potrà quindi – conclude Magi – procedere alla liquidazione sia dei soggetti inseriti nella Fascia A che nella Fascia B anche quest’anno, secondo l’ordine stabilito nella graduatoria e nei limiti delle risorse stanziate».

Gli stampati per fare la domanda potranno essere ritirati dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16, presso l’ufficio Urp nella sede di piazza del Plebiscito 1, o scaricati dal sito internet www.comune.orbetello.gr.it nella pagina iniziale tra le news o nella sezione politiche abitative.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune o essere spedite a mezzo raccomandata Ar riportante nome, cognome ed indirizzo del mittente, all’Ufficio Politiche Abitative del Comune, entro il 20.07.2026, per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell’ Ufficio Postale accettante oppure spedite all’indirizzo e.mail [email protected] o per Pec all’indirizzo [email protected].