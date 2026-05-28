GROSSETO – Torna Colazione in Confartigianato, il format promosso da Confartigianato Imprese Grosseto per mettere intorno allo stesso tavolo imprese, professionisti, giovani e percorsi di formazione.

L’incontro, ospitato nella sede dell’associazione e accompagnato dalle specialità del Panificio ‘900 di Grosseto, è stato dedicato a due temi centrali: il progetto Erasmus Malaga e il nuovo Cluster cinema e audiovisivo, pensato per rafforzare competenze e collaborazioni nel settore della comunicazione visiva.

La prima parte della mattinata è stata dedicata alla consegna dei diplomi ai partecipanti del progetto Erasmus in visita in Maremma. All’incontro sono intervenuti anche Roberto Ricci di Rrd e Aurelio Turchi di O-Next, in rappresentanza delle aziende del territorio che hanno ospitato i ragazzi durante il percorso. Un ringraziamento è stato rivolto anche a Pick & Go Viaggi by Si Travel, che ha curato l’organizzazione e la gestione logistica del progetto.

La seconda parte dell’incontro ha riguardato il nuovo Cluster cinema e audiovisivo, nato con l’obiettivo di mettere in rete videomaker, fotografi, grafici, sceneggiatori e professionisti della comunicazione visiva. Un settore composto in larga parte da microimprese e lavoratori autonomi, che rappresenta una filiera sempre più rilevante anche per il territorio maremmano.

All’interno di questo percorso si inserisce il corso di formazione Tecnico della realizzazione di prodotti fotografici, audiovisivi, grafico-editoriali e della creazione di racconti per immagini, promosso da Formimpresa, l’agenzia formativa di Confartigianato Grosseto. Il corso rappresenta uno dei primi strumenti operativi collegati al Cluster: un’occasione per formare nuove competenze, far crescere professionalità qualificate e rafforzare una rete capace di dialogare con produzioni, imprese e realtà culturali.

Sono intervenuti Lucrezia Benvenuti e Massimo Rossi di Leviathan Labs, studio e boutique publisher con

sede a Grosseto e attività di livello internazionale, che cura la docenza del percorso.

Nella foto di copertina, da destra, Aurelio Turchi di O-Next e Roberto Ricci di Rrd, gli studenti di Malaga assieme agli assistenti e le insegnanti, ; Massimo Rossi e Lucrezia Benvenuti di Leviathan Labs.