GROSSETO – Torna finalmente il derby grossetano. Il Big Mat Bsc Grosseto, dopo il pareggio con il Farma Crocetta sul diamante emiliano, affronta il Bbc allo stadio Roberto Jannella con la voglia di vincere per consolidare il terzo posto nel Girone B e provare ad avvicinarsi all’Hotsand Macerata (che attualmente conta otto vittorie e sei sconfitte). I biancorossi, che al momento hanno vinto quattro gare e ne hanno perse sei, proveranno a siglare la prima doppietta stagionale: “Siamo pronti per il derby – ha detto il terza base del Big Mat Bsc Grosseto Daniele Di Persia (nella foto di Noemy Lettieri) -. Sappiamo che saranno due gare molto complicate, dove non mancheranno da ambo le parti la voglia di vincere e l’orgoglio cittadino, ma non vediamo l’ora di scendere in campo e provare a imporre il nostro gioco”.

Le due gare si giocheranno venerdì 29 maggio e sabato 30 maggio, sempre alle 20.30, allo stadio Jannella di Grosseto. Tra le fila del Big Mat Bsc Grosseto torna il lanciatore Mattia Sirerus, mentre mancheranno per squalifica il manager Enrico Vecchi – che sarà sostituito eccezionalmente da Emiliano Ginanneschi – e il coach Antonio Momi. “Sarà il mio primo derby grossetano – conclude Di Persia – ed è chiaro che provi un pizzico di tensione; ma si tratta di una tensione positiva perché sia che io che tutto il gruppo vogliamo ottenere due vittorie e dimostrare che siamo una squadra in grado di competere contro chiunque e fino all’ultimo inning”.

Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa.