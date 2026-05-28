SCANSANO – Aggiornamento ore 11:58 – L’incidente si è verificato all’altezza bivio di Montorgiali. Il neonato e una donna di 34 anni sono stati trasferiti codice 2 all’ospedale di Grosseto. Un’altra donna di 58 anni è stata trasportata in condizioni gravi all’ospedale di Grosseto.

News ore 11:03 – Brutto incidente stradale stamattina, 28 maggio, sulla Strada provinciale 159 nel territorio del comune di Scansano, dove un’auto con a bordo due donne e un neonato è uscita di strada, andando a impattare contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Grosseto che, insieme al personale sanitario della Misericordia di Grosseto e l’automedica del 118, hanno estratto dall’abitacolo una delle donne e il neonato, rimasti bloccati all’interno del mezzo dopo l’impatto.

Le condizioni delle persone coinvolte non sono state al momento rese note. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente prima del trasferimento in ospedale, mentre i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura e dell’area interessata dal sinistro.

I Carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.