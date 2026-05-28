FOLLONICA – “1H d’Impresa”: Confesercenti Grosseto incontra gli studenti dell’Istituto superiore tecnico economico di Follonica

Si è concluso la scorsa settimana il percorso di orientamento dedicato al mondo dell’impresa promosso da Confesercenti Grosseto e rivolto alle classi quarte dei corsi ‘Amministrazione finanza e marketing’, e ‘Sistemi informativi’.

L’iniziativa rientra nel format ‘1H d’Impresa’, pensato per avvicinare gli studenti alle dinamiche reali del lavoro autonomo e dell’imprenditorialità attraverso testimonianze dirette e momenti di confronto.

Durante l’incontro finale, gli studenti hanno dialogato con tre imprenditori del territorio — Alessandro Ricci, Jacopo D’Antoni e Pietro Gavazzi — che hanno condiviso esperienze, sfide e opportunità legate alla gestione di un’attività economica nel settore turistico e commerciale locale.

L’appuntamento ha rappresentato la tappa conclusiva di un percorso articolato in tre lezioni, tenute dal direttore provinciale di Confesercenti Grosseto, Andrea Biondi, dedicate alla struttura del retail, dal piccolo commercio all’e-commerce, fino alla grande distribuzione organizzata.

Gli studenti, organizzati in gruppi di lavoro coordinati dal loro professore di economia Luca Cosimi, hanno inoltre approfondito i principali brand del retail attraverso analisi e ricerche guidate.

L’iniziativa ha visto la collaborazione delle realtà imprenditoriali locali quali Aloha Follonica, Giardino Beach, Hotel Il Giardino, Ice Caffè Pagni.

Confesercenti Grosseto conferma così il proprio impegno nel favorire il dialogo tra scuola e impresa, promuovendo competenze, orientamento e consapevolezza nelle nuove generazioni.