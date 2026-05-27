GROSSETO – «Dopo una lunga riflessione e dopo una serie di confronti con i dirigenti di Futuro Nazionale abbiamo deciso di prendere le distanze da questo movimento a cui non abbiamo mai aderito con un tesseramento». A dirlo i consiglieri comunali del Comune di Grosseto Andrea Vasellini e Alessandro Bragaglia.

«Il generale Roberto Vannacci si è circondato di personaggi che non hanno a cuore la politica del territorio ma solo e soltanto quella nazionale. Abbiamo sottolineato più volte che non si può non aderire convintamente alla coalizione di centro destra che governa il nostro paese. Non possiamo accettare la scelta di non partecipare alle elezioni amministrative che si sono tenute nei giorni scorsi e che si terranno il prossimo anno».

«Noi siamo convintamente nella coalizione di centro destra e chi non accetta di far parte della coalizione non può essere con noi. Questo ci ha spinto a prendere le distanze così come ha fatto Norberto De Angelis (ex teamleader nazionale di Mondo al Contrario) amico di infanzia e fraterno di Vannacci che in questi giorni ha preso convintamente le distanze da FN» prosegue la nota.

«Questo comporterà un disequilibrio ma noi continueremo a lavorare per la coalizione per rafforzare il centro destra soprattutto a livello territoriale, perché prima di tutte le politiche c’è una politica estremamente importante che è quella del territorio. Ma forse qualcuno preferisce imbarcarsi su “trenini” che andranno direttamente a Roma senza prima lavorare per la gente che vive e opera quotidianamente nelle nostre città e nei nostri paesi che sono la risorsa fondamentale della nostra Nazione».